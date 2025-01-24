Samsunspor - Gaziantep FK Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Samsunspor, Trendyol Süper Lig 21. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Gaziantep FK'yı mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Van Drongelen, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı siyahlı ekip, Samsun'da kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de 8 maç sonra dış sahada üç puanla tanışmak için sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Enric Saborit ve Godfrey Stephen Samsunspor maçında forma giyemeyecek. Peki, Samsunspor’da Gaziantep maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve cezalılar kimler? İşte detaylar.

1 /19 Trendyol Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Reeder Samsunspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda misafir edecek.

2 /19 Alman teknik direktör Thomas Reis idaresinde sezonun en başarılı ekipleri arasına adını yazdıran Reeder Samsunspor, 19 maçta topladığı 37 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



3 /19 Sezonun geride kalan bölümünde özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla hanesine 26 puan yazdıran Gaziantep Futbol Kulübü ise 8. basamakta bulunuyor.



4 /19 Kırmızı beyazlı ev sahibi ekibin rakibini konuk ettiği son beş lig maçını kazanamaması dikkat çeken notlar arasında. Samsunspor ikili rekabette son iç saha galibiyetini Eylül 2013'te 1. lig'de alabildi. Gaziantep FK'yı mağlup ederek üst sıralardaki yerini korumak isteyen kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Van Drongelen, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



5 /19 Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Gaziantep FK ise aynı sezonda 5 karşılaşmalık bir yenilmezlik serisini en son Aralık 2021-Ocak 2022 arasında Erol Bulut yönetiminde yakaladı.



6 /19 Kırmızı siyahlı ekip, Samsun'da kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de 8 maç sonra dış sahada üç puanla tanışmak için sahaya çıkacak. Sakatlıkları bulunan Enric Saborit ve Godfrey Stephen Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

7 /19 Bu sezon Trendyol Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümünü kafayla kalesinde gören takım Reeder Samsunspor olurken, Gaziantep FK ise Adana Demirspor ve ikas Eyüpspor'un ardından en az kafa golü atan üçüncü ekip konumunda.

8 /19 beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

9 /19 Bugüne kadar Samsunspor ile Gaziantep FK arasında oynanan üç Süper Lig maçında tarafların aldığı birer galibiyet deplasmanda geldi (1B).



10 /19 Gaziantep FK'yı konuk ettiği son beş lig maçını kazanamayan Samsunspor (3B 2M), bu rekabetteki son iç saha galibiyetini Eylül 2013'te 1. Lig'de aldı (2-1).



11 /19 Süper Lig'de oynadığı son dört maçı kaybetmeyen Gaziantep FK (2G 2B), aynı sezonda beş karşılaşmalık bir yenilmezlik serisini en son Aralık 2021-Ocak 2022 arasında Erol Bulut yönetiminde yakaladı.



12 /19 Evinde oynadığı son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen (5G 2B) ve son iki karşılaşmayı kazanan Samsunspor, üst üste üç iç saha mücadelesini galibiyetle geçtiği son seriyi Markus Gisdol yönetiminde yakaladı (Şubat-Mart 2024).



13 /19 Bu sezon deplasmanda çıktığı ilk Süper Lig maçında Bodrum FK'yı 1-0 mağlup eden Gaziantep FK, daha sonraki sekiz dış saha karşılaşmasında galip gelemedi (2B 6M) ve bu mücadelelerin tamamında en az ikişer gol yedi (toplam 22 gol).



14 /19 Son iki Süper Lig maçında gol yemeyen Samsunspor, üst üste üç gole kapama yaptığı son seriyi Aralık 2005-Şubat 2006 arasında yakalayabildi. İki haftadır kalesinde gol görmeyen Gaziantep FK'nın ise Süper Lig tarihinde üst üste maçı gol yemeden tamamladığı bir seri bulunmuyor.



15 /19 Bu sezon Süper Lig'de yediği gollerin en büyük bölümünü kafayla kalesinde gören takım Samsunspor (%39; 7/18). Şu ana kadar rakip fileleri bu şekilde Gaziantep FK'dan (2) daha az havalandıran sadece iki ekip var: Adana Demirspor (0) & Eyüpspor (1).



16 /19 Olivier Ntcham, Samsunspor formasıyla Gaziantep FK'ya rakip olduğu iki Süper Lig maçında takımının attığı iki gole de doğrudan katkı sağladı (1 gol & 1 asist).



17 /19 Gaziantep FK orta sahası Alexandru Maxim'in Süper Lig kariyerinde gol katkısı yapamadığı takımlar arasında Samsunspor'dan (üç maç) daha fazla karşılaştığı tek rakibi Yeni Malatyaspor (dört maç).



18 /19 Teknik direktörlük kariyerinde yabancı meslektaşlarının çalıştırdığı takımlara rakip olduğu Süper Lig maçlarından üst üste iki kez aynı sonuçla ayrılmayan Selçuk İnan (4G 2B 3M), son karşılaşmasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti (Alex de Souza).

