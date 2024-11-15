Sanchez'in yükselişi

Bu sezon Galatasaray'ın yakaladığı çıkışta büyük katkısı olan Davinson Sanchez, performansıyla adından söz ettiriyor. Yıldızı yeniden parlayan Kolombiyalı futbolcu dev kulüplerin radarında girdi.
Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez, başarılı performansıyla adından söz ettiriyor.
Savunmada mükemmel işlere imza atan Sanchez, sarı-kırmızılı takımın yakaladığı çıkışta büyük katkı sahibi oldu. Galatasaray bu sezon Sanchez'in forma giydiği hiçbir maçı kaybetmedi.
Ofansta da takımına büyük katkı sağlayan Sanchez, 12 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Ajax'ta parlayan kariyeri 42 milyon Euro'ya transfer olduğu Tottenham'da düşüşe geçen Sanchez, Galatasaray'da ise adeta yeniden doğdu.
2023-24 sezonunda 9.5 milyon euro karşılığında transfer edilen ve Haziran 2027'ye kadar sözleşme yapılan Kolombiyalı yıldız, 20 milyon euroyu aşan piyasa değeri ile dev kulüpleri de peşine takmış durumda.
Galatasaray'ın özellikle UEFA Avrupa Ligi maçları, scoutları stadyumlara çekerken, Davinson Sanchez'in performansı raporlara olumlu girdi. Deneyimli savunmacıyla başta Real Madrid olmak üzere birçok dev kulübün ilgilendiği iddia edildi.
Bu sezon hem Avrupa hem Türkiye'de başarı ve şampiyonluk hedefleri belirleyen Galatasaray ise sezon sonuna kadar oyuncusunu bırakmayı düşünmüyor.