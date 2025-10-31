Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Satılık değil, paha biçilemez: Galatasaray'dan Osimhen için tüm rekorları silecek bonservis hamlesi!

Satılık değil, paha biçilemez: Galatasaray'dan Osimhen için tüm rekorları silecek bonservis hamlesi!

08:4931/10/2025, Cuma
G: 31/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 2025-2026 sezonuna da fırtına gibi bir başlangıç yaparak Avrupa devlerinin yeniden iştahını kabarttı. Sezon başında da büyük kulüplerin transfer listesinde olmasına rağmen Galatasaray'a imza atan Nijeryalı golcü için, kulüp yönetimi tarihi bir fiyat etiketi belirledi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, 2025-2026 sezonuna da iyi bir giriş yaptı. Sezon başında birçok dev kulübün radarında olan ancak sarı-kırmızılılara imza atan Nijeryalı forvet, yine iştah kabartıyor.



Başta Barcelona ve PSG olmak üzere birçok dev kulüple yeniden adı anılmaya başlayan Victor Osimhen için Galatasaray'ın kapısı çalınmaya hazırlanırken sarı-kırmızılılar, yıldız golcüsünün bonservisini belirledi.



Türkiye Gazetesi'ne göre Galatasaray, Victor Osimhen için 140 milyon euronun altındaki tekliflere cevap bile vermeyecek.



26 yaşındaki Victor Osimhen'in Galatasaray ile 2029 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 9 maça çıkan Victor Osimhen, 6 gollük skor katkısı verdi.

#Galatasaray
#Osimhen
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Açıklamalar Sayfası: 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu Mu?