Satılık değil, paha biçilemez: Galatasaray'dan Osimhen için tüm rekorları silecek bonservis hamlesi!

Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla 2025-2026 sezonuna da fırtına gibi bir başlangıç yaparak Avrupa devlerinin yeniden iştahını kabarttı. Sezon başında da büyük kulüplerin transfer listesinde olmasına rağmen Galatasaray'a imza atan Nijeryalı golcü için, kulüp yönetimi tarihi bir fiyat etiketi belirledi.

