Serdar Ali Çelikler Süper Lig'de sezonun oyuncusunu seçti

09:50 18/05/2026, Pazartesi
2025-26 Süper Lig sezonunun sona ermesinin ardından futbol yorumcuları Önder Özen ile Serdar Ali Çelikler, sezonun öne çıkan performanslarını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig’de 2025-26 sezonunun tamamlanmasının ardından futbol kamuoyu sezonun en başarılı takım, futbolcu ve teknik adamlarını tartışmaya başladı.

NEO Spor yorumcuları Önder Özen ile Serdar Ali Çelikler de sezonun “en”lerini açıkladı.

Önder Özen ile Serdar Ali Çelikler, sezonun takımı olarak Galatasaray ve Samsunspor’u gösterdi.

Önder Özen, sezonun en başarılı oyuncusu olarak Victor Osimhen ismini seçti.

Serdar Ali Çelikler ise Uğurcan Çakır tercihini yaptı.

Önder Özen’in yılın teknik direktörü adayları arasında Okan Buruk, Fatih Tekke ve Nuri Şahin yer aldı.

Serdar Ali Çelikler ise yılın teknik direktörü olarak Vincenzo Montella tercihini yaptı.

Önder Özen, sezonun çıkış yapan performansı olarak Eldor Shomurodov ismini öne çıkardı.

Serdar Ali Çelikler bu kategoride Nuri Şahin’i tercih etti.

