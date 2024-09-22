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Serdar Ali Çelikler'den derbi sonrasında Mourinho ve En-Nesyri için çok sert sözler: Açtı ağzını yumdu gözünü

Serdar Ali Çelikler'den derbi sonrasında Mourinho ve En-Nesyri için çok sert sözler: Açtı ağzını yumdu gözünü

Haber Merkezi
10:1222/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 6. haftasında oynanan derbide Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Mourinho ve En-Nesyri'yi sert sözlerle eleştirdi.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Mücadeleyi sarı kırmızılı takım 3-1 kazandı.

Mücadele sonrasında futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Mourinho ve En-Nesyri'yi sert sözlerle eleştirdi.

NEO Spor'da konuşan Çelikler, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye tarihinin en büyük kaskalıdır En-Nesyri"

"19.5 milyon euroluk kaskallamadır net."

"Bugün onun yerine Füllkrug olsa 3-3’dü maç."

"Boş kaleye atamadı, kafa vuramıyor. Hani çok iyi kafa vuruyordu?"

"Büyük takım oyuncusu değil bu"

"Üstün başın dahil her şeyin eski Mourinho'yu mumla aratıyor."

"Basın toplantısına çıkmamak zoruna gittiyse iyi, kaçmışsan kötü."

"Burası da Türkiye! Burayı küçümsemeyeceksin."

"Bu kulüp yok canıyla sana 15 milyon euro para harcıyor."

"Bence şampiyonluk yüzde 25'e düştü."

"Fenerbahçe diyor ki 'Ben iyi oynadım. 3 tane yedim' Asıl acı verici durum budur."

"Bunun sebebi de 'Öyle bir kadro kuracağım ki; şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak' denen kadronun Galatasaray'ın gerisinde kalmasıdır."

"Bu da Special Three işte bu. Special One değil Special Three yaptılar bunu."

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Serdar Ali Çelikler

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