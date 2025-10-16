Yeni Şafak
Sergen Yalçın döneminde gözden düştü: Beşiktaş’ta devre arası ilk o gidiyor!

09:4916/10/2025, Perşembe
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer'in yerine koltuğa oturduktan sonra kadro planlamasında radikal değişikliklere gitti. Siyah-beyazlıların 34 yaşındaki tecrübeli yıldızı bu süreçte formsuzluğu nedeniyle gözden düştü ve Tiago Djalo'nun gölgesinde kaldı. Beşiktaş oyuncu hakkındaki kararını verdi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, teknik direktör Sergen Yalçın döneminde gözden düştü. Deneyimli stoper, söz konusu dönemde formasını Tiago Djalo'ya kaptırdı.


Siyah-beyazlı ekipte son olarak Göztepe'ye deplasmanda 3-0 mağlup olunan karşılaşmada forma giyen yıldız isim, sonraki Kayserispor, Kocaelispor ve Galatasaray derbilerinde yedek kulübesinde oturdu.

Deneyimli teknik adamın söz konusu üç maçta görev verdiği isimler performanslarıyla herkesi memnun etti.


Siyah-beyazlılar, Brezilyalı stoper ile yollarını ayırmayı planlıyor. Brezilyalı kulüplerin Paulista'nın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.


Maddi durumda anlaşma sağlanması halinde deneyimli stoper ile devre arasında vedalaşılması planlanıyor.

Beşiktaş formasıyla 36 maça çıkan Paulista, 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.


