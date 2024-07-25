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Spor

Sözleşmesine bu maddeyi koydurmak istedi: Galatasaray transferinden vazgeçti

11:41 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:52 - 25/07/2024 Perşembe
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Sağ bek transferinde Elias Jelert'te mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın, uzun süre girişimlerde bulunduğu Guela Doue'den vazgeçme nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Sağ beke Elias Jelert transferini gerçekleştiren Galatasaray, Danimarkalı futbolcu öncesi Guela Doue için uzun süre mesai harcamıştı.




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Hatta Galatasaray, Doue transferi için her konuda anlaşma sağlamış ancak imzalar son anda atılmamıştı.








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Galatasaray'ın Guela Doue transferinin gerçekleşmemesinin ardındaki sır perdesi aralandı.






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Milliyet'in haberine göre transferin direkten dönmesinin sebebi Guela Doue'nin menajerinin sözleşmeye koydurmak istediği özel maddeler.





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Haberde Doue'nin menajerinin, oyuncuya yapılacak ödemelerin gecikme süresinin 15 günü aşması halinde sözleşmeye tek taraflı fesih hakkı koydurmak istediği aktarıldı.


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Bunun yanı sıra menajerin, 6 ayı geçen sakatlık durumunda kulübün fesih hakkının kontratta yer almamasını şart koştuğu kaydedildi.

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Galatasaray, Guela Doue transferi için Rennes ile 6 milyon euro + bonuslar, futbolcuyla ise seneliği 1.2 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı.

#Galatasaray
#Transfer
#Guela Doue
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