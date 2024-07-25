Sözleşmesine bu maddeyi koydurmak istedi: Galatasaray transferinden vazgeçti

Sağ bek transferinde Elias Jelert'te mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın, uzun süre girişimlerde bulunduğu Guela Doue'den vazgeçme nedeni ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Sağ beke Elias Jelert transferini gerçekleştiren Galatasaray, Danimarkalı futbolcu öncesi Guela Doue için uzun süre mesai harcamıştı.
Hatta Galatasaray, Doue transferi için her konuda anlaşma sağlamış ancak imzalar son anda atılmamıştı.
Galatasaray'ın Guela Doue transferinin gerçekleşmemesinin ardındaki sır perdesi aralandı.
Milliyet'in haberine göre transferin direkten dönmesinin sebebi Guela Doue'nin menajerinin sözleşmeye koydurmak istediği özel maddeler.
Haberde Doue'nin menajerinin, oyuncuya yapılacak ödemelerin gecikme süresinin 15 günü aşması halinde sözleşmeye tek taraflı fesih hakkı koydurmak istediği aktarıldı.
Bunun yanı sıra menajerin, 6 ayı geçen sakatlık durumunda kulübün fesih hakkının kontratta yer almamasını şart koştuğu kaydedildi.
Galatasaray, Guela Doue transferi için Rennes ile 6 milyon euro + bonuslar, futbolcuyla ise seneliği 1.2 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkışmıştı.