Süper Lig'in yıldızı bakan yardımcısı oldu

Süper Lig'in yıldızı bakan yardımcısı oldu

17:19 12/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde forma giyen yıldız futbolcu kariyerini sonlandırdıktan sonra ülkesinde kamu görevine geçiş yaptı.

Max Gradel, Fildişi Sahili Turizm Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Türkiye’de Sivasspor ve Gaziantep FK formalarıyla Süper Lig’de mücadele eden deneyimli futbolcu, futbolu bıraktıktan sonra ülkesinde kamu görevine geçiş yaptı.

Turizm elçiliğinden bakan yardımcılığına

Futbol kariyerinin ardından Fildişi Sahili’ne dönen Gradel, daha önce turizm elçisi olarak çeşitli projelerde görev aldı. Ülkenin tanıtımına yönelik kampanyalarda aktif rol üstlenen eski milli futbolcu, bu çalışmalarıyla dikkat çekti. Yeni görevinde ise Batı Afrika ülkesinin turizm gelirlerini artırmaya ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeye odaklanacağı belirtildi.

Türkiye kariyeri dikkat çekmişti

Max Gradel, Avrupa liglerindeki uzun kariyerinin ardından Türkiye’ye transfer olmuştu. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ve Gaziantep FK’da sergilediği performansla adından söz ettiren kanat oyuncusu, 2024 yılında Sakaryaspor’a imza attı. Türkiye kariyeri boyunca istikrarlı performansıyla öne çıkan Gradel, taraftarların yakından tanıdığı isimlerden biri oldu.

Sakatlık sonrası erken veda

Sakaryaspor’un ardından Amedspor’a transfer olan Gradel, burada yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle aktif futbol hayatını planlanandan erken sonlandırdı. Profesyonel kariyerini noktalamasının ardından kamu hizmetine yönelen Gradel’in, Fildişi Sahili turizminin gelişimi için yeni dönemde önemli projelere imza atması bekleniyor.

#Süper Lig
#Max Gradel
#Fildişi Sahili
