Süper Lig'in yıldızı bakan yardımcısı oldu

Turizm elçiliğinden bakan yardımcılığına

Futbol kariyerinin ardından Fildişi Sahili’ne dönen Gradel, daha önce turizm elçisi olarak çeşitli projelerde görev aldı. Ülkenin tanıtımına yönelik kampanyalarda aktif rol üstlenen eski milli futbolcu, bu çalışmalarıyla dikkat çekti. Yeni görevinde ise Batı Afrika ülkesinin turizm gelirlerini artırmaya ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeye odaklanacağı belirtildi.