Tedesco'nun menajerlik şirketinden açıklama! Geri dönüşe yeşil ışık

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan teknik direktör Domenico Tedesco'nun menajerlik şirketi, bir açıklama yayınladı.
Fenerbahçe’deki görevinden ayrılmasının ardından geleceği merak konusu olan Domenico Tedesco için menajerlik ajansı CAA Base sessizliğini bozdu.
İtalyan teknik adamın 2019-2021 yılları arasında Rusya'da Spartak Moskova'yı çalıştırdığı dönemden hareketle ortaya atılan "Rusya'ya dönebilir" iddiaları, menajerlik şirketi tarafından değerlendirildi.
CAA Base tarafından yapılan resmi açıklamada, şu an için yakın vadede bir Rusya planı olmadığı belirtilse de kapıların geleceğe dair tamamen kapatılmadığı vurgulandı.
Şirket yetkilileri, "Domenico Tedesco'nun Rusya Ligi'ne dönüşü şu anda acil ve gündemde olan bir konu değil. Tedesco şu anda toparlanma sürecinde ancak bu, bir noktada yeniden bir şeyler olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullanarak spekülasyonlara temkinli bir yanıt verdi.
Kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan 40 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe’deki son döneminde istatistikleriyle dikkat çekmişti. Sarı-lacivertli takımın başında geride kalan sezonda 45 resmi müsabakaya çıkan Tedesco, bu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans sergilemişti.