TFF yayımladı: İşte Süper Lig'de sezonun istatistikleri

Süper Lig’in 2023-2024 sezonu boyunca toplam bin 61 gol atıldı. 38 haftalık süreçte 39 golün atıldığı 14. ve 38. haftalar en çok golün atıldığı, 17 golün atıldığı 28. hafta ise en kısır hafta oldu.