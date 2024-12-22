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Trabzonspor - Bodrum FK maçı öncesi tatsız görüntü: Elini sıkmadı

Trabzonspor - Bodrum FK maçı öncesi tatsız görüntü: Elini sıkmadı

19:2422/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Bodrum FK maçı öncesi iki teknik adam Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında yaşananlar dikkat çekti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 17. haftasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele öncesi iki takım teknik direktörleri Şenol Güneş ile Volkan Demirel arasında yaşananlar damga vurdu.

Seremoni sırasında konuk ekibin yedek kulübesine yönelen Şenol Güneş, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel ile tokalaşmak istedi.

Volkan Demirel ise Şenol Güneş'in elini sıkmayarak tokalaşmayı reddetti. Daha sonrasında iki teknik adam kulübelerine doğru yöneldi.



Volkan Demirel'in 6 Şubat depreminden sonra 3 Temmuz 2023'te Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken yaptığı açıklamalardan dolayı elini sıkmadığı iddia edildi.

Şenol Güneş ne demişti?

“Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?

#Trabzonspor
#Şenol Güneş
#Volkan Demirel

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