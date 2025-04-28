TRABZONSPOR U19 - BARCELONA U19 CANLI İZLE

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi final maçında Barcelona U19 Takımı ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, rakibini mağlup ederek tarih yazmak istiyor. Peki, Trabzonspor - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

1 /12 Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi finalinde bu akşam İspanya temsilcisi Barcelona ile karşılaşacak.



2 /12 İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek. Colombo'nun yardımcılığını Giovanni Baccini ile Giuseppe Perotti yapacak.



3 /12 Trabzonspor, finali kazanması halinde Türkiye'ye alt yaş kategorilerinde ilk, Türk futbol tarihinde ise 4. Avrupa kupasını getirmiş olacak.

4 /12 Barcelona'nın maçı kazanması halinde ise İspanya temsilcisi kupayı 3. kez müzesine götürecek.



5 /12 Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, ikinci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını Trabzon'da 3-1, deplasmanda ise 5-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.



6 /12 Üçüncü eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.



7 /12 Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda ise Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 mağlup etti. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.



8 /12 Trabzonspor, yarı finalde ise Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 yenerek adını finale yazdırdı.

9 /12 Colovray Spor Merkezi'nde yarın oynanacak final maçının biletleri tamamen tükendi.UEFA yetkililerinden alınan bilgiye göre, kapasitesi 4 bine yakın olan statta yapılacak final maçı için satışa sunulan biletlerin tamamı satıldı.

10 /12 UEFA, daha önce yaptığı açıklamada, bileti olmayan sporseverlerin stat çevresine gelmeleri halinde güvenlik gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırılacağını duyurmuştu.



11 /12 Trabzonspor - Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Trabzonspor U19 - Barcelona U19 müsabakası TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

