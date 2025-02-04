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Transferde Paul Onuachu sürprizi: Süper Lig’e geri geliyor!

Transferde Paul Onuachu sürprizi: Süper Lig’e geri geliyor!

14:064/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ta ara transfer döneminde golcü arayışları sürüyor. Alexander Sörloth'tan olumlu yanıt alamayan siyah-beyazlılar gözünü Paul Onuachu’ya çevirdi. Kara Kartal oyuncunun transferini bitirmek çalışmalara başladı. İşte detaylar.

Avrupa’da ara transfer döneminin sona ermesi sonrasında Beşiktaş’ta çalışmalar hızlandı.


Yönetim, 11 Şubat’ta kapanacak pencere öncesinde 1 haftalık süreçte 3 transfer yapmayı amaçlıyor.


Kara Kartal bir dönem Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu için transfer girişimlerine başladı.


İngiliz ekibi Southampton’ın formasını giyen 30 yaşındaki Nijeryalı santrfor için temaslar hızlandı. 

İdareciler, Süper Lig’den de talipleri olan 2,01’lik golcüyü, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna kazandırmak istiyor.


Kulübünde mutlu olmayan deneyimli futbolcu da ayrılmaya hazır.

Tecrübeli futbolcunun piyasa değeri 11 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.


#Paul Onuachu
#Beşiktaş
#Süper Lig

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