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Tümer Metin'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için çarpıcı öneri! "Yabancı hakem olsa dahi bunu yapın"

Tümer Metin'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için çarpıcı öneri! "Yabancı hakem olsa dahi bunu yapın"

13:0116/02/2025, Pazar
G: 16/02/2025, Pazar
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Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi hakem tartışmaları sürerken eski milli futbolcu Tümer Metin'den çarpıcı bir öneri geldi. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yerli, yabancı hakem tartışmaları sürüyor.

Fenerbahçe cephesi, yabancı orta hakem talebini her fırsatta yinelerken dev maçı hangi hakemin yöneteceği merak konusu.

Derbi için yabancı orta hakem konusu gündemde olsa da TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu sezon sonuna kadar tüm maçlarda Türk orta hakemlerin görev yapacağını bildirmişti.

Öte yandan Tümer Metin, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR odası için TFF ve MHK'ya sürpriz bir tavsiye sundu. Tümer Metin'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Çok adetim değildir ama TFF ve MHK'ya bir tavsiyem var; biraz güven ortamı yaratmak istiyorsanız Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer temsilciyi VAR odasına sokun."

"Arayın Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi, kendilerinin seçtiği birer temsilci isteyin. Yabancı hakem olsa dahi bunu yapın. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın."

#Tümer Metin
#Galatasaray
#Fenerbahçe

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