Twente teknik direktörü Oosting: ‘Fenerbahçe mi Manchester City mi diye sorulduğunda…’

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Twente’ye konuk olacak. Kritik maç öncesinde Twente teknik direktörü Joseph Oosting çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam hem Fenerbahçe’yi hem de Jose Mourinho’yu övdü. Detaylar haberimizde.
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Twente'nin teknik direktörü Joseph Oosting, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
52 yaşındaki teknik adam, geçen sene iki takımın karşılaştığını hatırlattı.
Fenerbahçe'nin savunmada ikili mücadelelerde de sert bir takım olduğunu anlatan Oosting, şunları aktardı:
"Fenerbahçe cesaretli bir takım. Ön tarafta yaratıcı ve hızlılar. Evimizde oynuyoruz. Geçen yıl da onlara karşı iyi oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Mourinho da çok özel bir teknik direktör. Kendisi gerçekçi bir insan ama bence biz de öyleyiz.
Ben her maçı izlerim, her maçtan bir şeyler çıkarmaya çalışırım. Korkak bir insan değilim, Mourinho'ya büyük saygım var. Kendisiyle yarın el sıkışacağım ve ona 'hoş geldin' diyeceğim.
'Fenerbahçe mi Manchester City mi' diye sorulduğunda her ikisini de izlerim, ikisi de hoşuma gidiyor.
Bu sene kendimizi Fenerbahçe'ye daha yakın hissediyoruz. Kendimizi geliştirdik, boşuna Hollanda'da 3. olmadık. Bizim de önemli silahlarımız var. Evimizde oynamak güzel. Taraftarlarımız ve sahamız muhteşem.
Taraftarların desteğiyle daha çok pozisyonumuzun olacağını düşünüyorum. Manchester United'a karşı oynadığımız kadro yüksek ihtimal yine olacak."
Geçen yıl 5'li oynayarak hata yaptığını ancak hatalardan dersler çıkardığını vurgulayan Oosting, "Mourinho'ya çok saygım var, değişik bir karakter.
Kendisini nasıl ifade ettiği konusu bence çok güzel. Bize kolay gibi bakmıyordur. Kendisi çok iyi hazırlanan bir hoca. Twente'ye karşı iyi hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.