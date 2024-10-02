Twente teknik direktörü Oosting: ‘Fenerbahçe mi Manchester City mi diye sorulduğunda…’

"Fenerbahçe cesaretli bir takım. Ön tarafta yaratıcı ve hızlılar. Evimizde oynuyoruz. Geçen yıl da onlara karşı iyi oynadık. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, Mourinho da çok özel bir teknik direktör. Kendisi gerçekçi bir insan ama bence biz de öyleyiz.



