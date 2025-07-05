UEFA ceza yağdırdı! Süper Lig devi de listede

UEFA Kulüpler Birliği Finansal Kontrol Kurulu, 2024/25 sezonun tamamlanmasının ardından Finansal Fair Play kurallarını ihlal eden takımlara verilen cezaları duyurdu. Süper Lig devi de listede yer aldı. İşte detaylar...
UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre toplamda 12 kulüp ceza aldı. İşte o takımlar...
UEFA, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle İngiliz devi Chelsea'ye 31 milyon Euro para cezası verdi. Kulüp, benzer bir ihlali tekrar etmesi durumunda 60 milyon Euro ek ceza ödemek zorunda kalacak.
Aston Villa ise FFP ihlali nedeniyle 11 milyon Euro ceza aldı. Bir sonraki ihlalde bu rakam 15 milyon Euro'ya çıkacak.
Barcelona, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 15 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Kulüp, ikinci bir ihlal durumunda 45 milyon Euro daha ceza ödeyecek.
Olympique Lyon FFP kurallarını ihlal ettiği için 12.5 milyon Euro ceza aldı. Fransız ekibi, önümüzdeki 4 yıl içinde benzer bir ihlalde bulunursa 37.5 milyon Euro ek ceza ile karşı karşıya kalacak.
FFP kurallarını ihlal eden İtalya Serie A ekibi Roma'ya da UEFA tarafından 3 milyon Euro para cezası verildi.
Beşiktaş FFP kurallarının ihlali sebebiyle UEFA'dan 900 bin Euro para cezası alındığını açıkladı.