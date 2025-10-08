Yeni Şafak
UEFA devreye girdi: Kerem Aktürkoğlu ceza alabilir

14:098/10/2025, Çarşamba
UEFA, Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili iddialar üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bilgi istedi. Tecrübeli gazeteci Murat Özbostan, milli futbolcunun ciddi bir ceza alabileceğini öne sürdü.

Fenerbahçe'nin 22.5 milyon euroya kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu'nun TFF'ye bildirilen maaşının 1907 TL olduğu öne sürülmüştü.

Milli futbolcu ile yapılan tüm ticari anlaşmanın ise eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'ye ait holding ile yapıldığı aktarıldı.

Kerem Aktürkoğlu'nun transferine ilişkin Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'dan dikkati çeken bir değerlendirme geldi. Özbostan, 26 yaşındaki futbolcunun ceza alabileceğini ifade etti. Murat Özbostan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili bir süredir oldukça fazla iddia var. Fenerbahçe, milli oyuncu için iki sözleşme yapmış."

"Biri asgari ücreti kapsayan ve TFF'ye yollanan muvakale, diğeri ise eski F.Bahçe yöneticisi Hakan Safi'nin yaptığı ve şirketini kapsayan yıllık 8 milyon 750 bin Euro (Vergi ve menajer ücreti dahil) olan sözleşme."

"İki ayrı mukaveleyle ilgili UEFA, çıkan haberlerden dolayı TFF'den bilgi istemiş. TFF ise konuyla ilgili bir değerlendirme yaparken, Fenerbahçe de uluslararası bir hukuk bürosundan görüş istemiş."

"Peki ne olacak? Konu TFF'nin masasında. En kötü senaryoda Kerem 4 ila 12 maç ceza alma riski ile karşı karşıya..."

