UEFA’nın en prestijli turnuvalarından Uluslar Ligi’nde perde açılıyor. 54 ülkenin yer aldığı organizasyonda A Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Milli Takımımız, 4. torbada yer alarak devlere rakip olacak. Peki, UEFA Uluslar çekimi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgisi…
Lig aşamasının kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek.
Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele edeceği turnuvada A Ligi'nde yer alacak.
TÜRKİYE KAÇINCI TORBADAN KATILACAK?
Takımlar, 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi'ndeki genel sıralamaya göre torbalara ayrılırken, Türkiyekendi kategorisinde 4. torbadan kura çekimine katılacak.
Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye
TURNUVA FORMATI NASIL OLACAK?
A Ligi'nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak.
B ve C Liglerindeki dört grup birincisinin yanı sıra D Ligi'ndeki iki grup birincisi, A, B ve C Liglerine yükselecek.
A ve B Liglerinde dördüncü sırayı alan takımlar, otomatik olarak B ve C Liglerine düşecek. C Ligi'nde dördüncü sırayı alan en kötü iki takım da D Ligi'ne gidecek.
A Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve B Ligi'nin ikincileri, B Ligi'nin üçüncü sıradaki takımları ve C Ligi'nin ikincileri, iki ayaklı play-off maçı oynayacak.
C Ligi'nin dördüncü sıradaki en iyi iki takımı ile D Ligi'nin iki ikincisi arasında da play-off mücadelesi yapılacak.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Turnuvanın maç takvimi
1 ve 2. maçlar: 24-29 Eylül 2026
3 ve 4. maçlar: 30 Eylül-6 Ekim 2026
5 ve 6. maçlar: 12-17 Kasım 2026
Çeyrek finaller: 25-30 Mart 2027
Final ve üçüncülük maçı: 9-13 Haziran 2027
UEFA ULUSLAR LİGİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kura çekimi Uefa.tv ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ CANLI İZLE
