Uluslar Ligi'nde kura çekimi heyecanı! A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri kimler?

Tuğçe Erginkoç
10:4112/02/2026, Perşembe
G: 12/02/2026, Perşembe
A Milli Takımımızın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Peki, ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipleri kimler? işte yanıtı...

UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel Fuar Merkezi'nde TSİ 20.00'de düzenlenecek.

Öte yandan A Milli Futbol Takımımız tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edecek.

Ay-yıldızlı ekip Galler, Çekya ve Yunanistan ile 4. torbada yer alıyor.

İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

