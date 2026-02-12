A Milli Takımımızın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunun kura çekimi bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. Peki, ay-yıldızlı ekibin muhtemel rakipleri kimler? işte yanıtı...
UEFA Uluslar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanacak. Kura çekimi, Belçika'nın başkenti Brüksel Fuar Merkezi'nde TSİ 20.00'de düzenlenecek.
Öte yandan A Milli Futbol Takımımız tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekip Galler, Çekya ve Yunanistan ile 4. torbada yer alıyor.
İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri