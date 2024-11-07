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Viktor Gyökeres'le ilgili şok Fenerbahçe detayı! Kapısından dönmüş

Viktor Gyökeres'le ilgili şok Fenerbahçe detayı! Kapısından dönmüş

11:057/11/2024, Perşembe
G: 7/11/2024, Perşembe
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Sporting Lizbon formasıyla Avrupa'yı sallayan bir performansa imza atan İsveçli golcü Viktor Gyökeres'in, daha önce iki kez Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'de, İsveçli golcü Viktor Gyökeres ile ilgili ortaya çıkan o gerçek gündem oldu.

Sporting Lizbon formasıyla son 2 sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın sayılı forvetleri arasına girmeyi başaran Viktor Gyökeres'in İngiltere Championship ekiplerinden Coventry'de forma giyerken iki kez Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ancak tercih edilmediği ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre 2021'de Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın listesinde yer alan ancak transferi gerçekleşmeyen 26 yaşındaki yıldızın, 2022-23 sezonunda Jorge Jesus döneminde bir kez daha gündeme geldiği öğrenildi.

Ancak Fenerbahçe'nin transferini 5-6 milyon Euro'ya bitirebileceği futbolcudan, alt ligde oynadığı için vazgeçtiği ve Batshuayi'yi kadrosuna kattığı bildirildi.

Temmuz 2023'te 24 milyon Euro'ya Sporting'in yolunu tutan İsveçli golcü, 2023-24 sezonunu 50 maçta 43 gol, 15 asistle tamamlayarak Avrupa'nın dikkatini çekti.

Bu sezon da şu ana kadar çıktığı 17 maçta 23 gol kaydeden yıldız golcü, son olarak Manchester City'e karşı hat-trick yaptı. 100 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunan Gyökeres'in sözleşmesi 2028'de sona erecek.

#Viktor Gyökeres
#Fenerbahçe
#Sporting Lizbon

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