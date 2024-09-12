Yeni takımı açıklanmıştı: Yıldız futbolcunun transferi iptal oldu!

Bir dönem Trendyol Süper Lig’de Hatayspor forması giyen Boupendza’nın Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı duyurulmuştu. Oyuncunun transferi iptal oldu. Yıldız futbolcunun yeni adresi ise merak konusu oldu. Peki, Aaron Boupendza’nın transferi neden iptal oldu, hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.

1 / 7 Transferde Trendyol Süper Lig ekipleriyle de anılan Boupendza'nın, Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı resmen duyurulmuştu.



2 / 7 Rapid Bükreş'in teknik patronu Marius Sumudica, Aaron Boupendza'nın Zamalek'e transferinin iptal olduğunu ve takımlarına katılacağını açıkladı.



3 / 7 Trendyol Süper Lig'de Hatayspor forması ile yaptığı çıkış ile hafızalara kazınan Gabonlu golcünün Zamalek'e transferinin iptal olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı.



4 / 7 Onun gibi bir oyuncuyu nasıl transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık. Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek." ifadelerini kullandı.



5 / 7 Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Boupendza, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer olmuştu.



6 / 7 Katar'daki kariyerinin çoğunluğunu sakat geçiren golcü oyuncu, 19 maçta 9 kez ağları havalandırdı.

