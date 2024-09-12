Yeni takımı açıklanmıştı: Yıldız futbolcunun transferi iptal oldu!

Bir dönem Trendyol Süper Lig’de Hatayspor forması giyen Boupendza’nın Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı duyurulmuştu. Oyuncunun transferi iptal oldu. Yıldız futbolcunun yeni adresi ise merak konusu oldu. Peki, Aaron Boupendza’nın transferi neden iptal oldu, hangi takıma transfer olacak? İşte detaylar.
Transferde Trendyol Süper Lig ekipleriyle de anılan Boupendza'nın, Mısır Ligi ekiplerinden Zamalek ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı resmen duyurulmuştu.
Rapid Bükreş'in teknik patronu Marius Sumudica, Aaron Boupendza'nın Zamalek'e transferinin iptal olduğunu ve takımlarına katılacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de Hatayspor forması ile yaptığı çıkış ile hafızalara kazınan Gabonlu golcünün Zamalek'e transferinin iptal olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı.
Onun gibi bir oyuncuyu nasıl transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık. Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek." ifadelerini kullandı.
Hatayspor'da oynadığı 2020-2021 sezonunda ligde 22 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Boupendza, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Al Arabi'ye transfer olmuştu.
Katar'daki kariyerinin çoğunluğunu sakat geçiren golcü oyuncu, 19 maçta 9 kez ağları havalandırdı.
Son olarak ABD'de MLS Ligi ekiplerinden Cincinnati formasını giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu, 17 maçta 3 gol, 1 asistlik katkı sağladı.