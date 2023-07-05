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Galatasaray - Hull City maçı ne zaman?

Sezonun ilk hazırlık maçında Galatasaray ve İngiltere Championship takımlarından Hull City karşı karşıya geliyor. Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 19:45’te başlayacak. Galatasaray'da izni sona eren Victor Nelsson ve Sacha Boey’un maçta oynaması bekleniyor. Peki Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

09:56 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig son şampiyonu Galatasaray, Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile bu akşam hazırlık maçına çıkacak. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray - Hull City hazırlık maçı
bu akşam saat 19:45
’de başlayacak. Kocaeli Stadı’nda oynanacak karşılaşma
TV 8
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYON GALATASARAY'DA YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık tutuldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve kondisyon çalışmasıyla sürdü.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, pas ve top kapma çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Galatasaray, hazırlıklarına bugün Kocaeli Stadı'nda Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile yapacağı maçla devam edecek.

Nelsson ve Boey takıma katıldı

Galatasaray'da izni sona eren Victor Nelsson ve Sacha Boey, takımla çalışmalara başladı.

Sezonun tamamlanmasının ardından Danimarka Milli Takımı'na giden Nelsson ile Fransa 21 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'na davet edilen Boey, İstanbul'a gelerek antrenmanlara katıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte sadece İtalya Milli Takımı'na gittiği için izni süren Nicolo Zaniolo antrenmanda yer almadı.



#Galatasaray
#Hull City
#Acun Ilıcalı
#Kocaeli Stadı
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