Galatasaray - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Stat ve forma sponsorluklarının detaylarını KAP'a açıklayan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezon 408.6 milyon TL'yi kasasına koyacak. Şampiyonluk sonrası 300 milyon TL kazanan Cimbom, Dever Ligi gelirlerini de gözüne kestirdi.