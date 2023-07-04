Galatasaray'a dev gelir

Galatasaray, forma göğüs ve stadyum isim sponsorluklarından elde edeceği geliri Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.





RAMS Global'in 2023/24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213 milyon 600 bin TL+KDV olarak belirtildi. Sözleşmenin 5 yıllık olduğu, her sene ÜFE ve TÜFE oranları ortalaması alınarak artış yapılacağı ve bazı başarı bonuslan olduğu da vurgulandı. Sixt rent a car Türkiye ile yapılan forma göğüs sponsorluğu anlaşmasından da 195 milyon TL+KDV gelir elde edileceğini açıkladı.





Galatasaray, stat ve forma sponsorluk anlaşmalarından 1 sezonda toplam 408.6 milyon TL gelir elde edecek.













Şampiyonluktan 300 milyon TL





Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yayın havuzundan 193 milyon 791 bin TL gelir elde elde etti. Ligde mücadele ettiği için 33,4 milyon TL ayak bastı parası alan sarı-kırmızılılar ayrıca 70 milyon TL performans primini hak etti.





Hedef Şampiyonlar Ligi





Galatasaray, asıl büyük geliri ise Şampiyonlar Ligi'nde elde etmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, eleme turlarını geçerek grup aşamasına geçmeyi hedefliyor. Aslan, eğer Devler Ligi'nde grup aşamasına kalırsa katılım bedeli olarak 15.6 milyon euro elde edecek. Ayrıca 10 milyon euroya yakın bir yayın geliri almaya da hak kazanacak.











