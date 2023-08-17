Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk edecek. 1. hafta Kayseri deplasmanında puan kaybeden sarı-kırmızılılar evinde Trabzonspor karşısında galibiyet peşinde olacak. Bordo-mavililer ise 2. haftada kayıp vermeyerek moral depolamak istiyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.