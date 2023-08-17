Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?
GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY
1 Fernando Muslera
3 Angelino
23 Kaan Ayhan
40 Emin Bayram
93 Sacha Boey
22 Berkan Kutlu
34 Lucas Torreira
7 Kerem Aktürkoğlu
9 Mauro Icardi
10 Dries Mertens
53 Barış Alper Yılmaz
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
18 Eren Elmalı
19 Stryger Larsen
24 Stefano Denswil
32 Filip Benkovic
7 Edin Visca
10 Abdülkadir Ömür
11 Anastasios Bakasetas
21 Dimitris Kourbelis
9 Umut Bozok
27 Trezeguet