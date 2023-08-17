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Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 2. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Rams Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maç beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray ve Trabzonspor’un ligde karşılaştığı son 10 maçta eşitlik bulunuyor. Bu karşılaşmalardan 3 kez Trabzonspor 3 kez Galatasaray ve 4 kez beraberlik çıktı. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte maç detayları, kadrosu ve muhtemel 11’leri.

15:33 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta Trendyol Süper Lig’de kimle oynuyor?

, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk edecek. 1. hafta Kayseri deplasmanında puan kaybeden sarı-kırmızılılar evinde Trabzonspor karşısında galibiyet peşinde olacak. Bordo-mavililer ise 2. haftada kayıp vermeyerek moral depolamak istiyor. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk edecek. 19 Ağustos Çarşamba günü saat 21.45’de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY

1 Fernando Muslera

3 Angelino

23 Kaan Ayhan

40 Emin Bayram

93 Sacha Boey

22 Berkan Kutlu

34 Lucas Torreira

7 Kerem Aktürkoğlu

9 Mauro Icardi

10 Dries Mertens

53 Barış Alper Yılmaz

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

18 Eren Elmalı

19 Stryger Larsen

24 Stefano Denswil

32 Filip Benkovic

7 Edin Visca

10 Abdülkadir Ömür

11 Anastasios Bakasetas

21 Dimitris Kourbelis

9 Umut Bozok

27 Trezeguet

GALATASARAY - TRABZONSPOR CANLI SKOR




#Galatasaray
#Trabzonspor
#Trendyol Süper Lig
#Rams Park
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