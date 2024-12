Vahşetin durdurulmasına yönelik her çabayı, her eylemi kıymetli bulduklarını söyleyen Beşinci, "Özelde ülkemizin, genelde tüm insanlığın ortak dertlerini kendi derdimiz olarak kabul ediyoruz. Bu bilinç, bu tavır ve bu ruhla, duman eliyle mahkum edilmiş, is kokmuş bu dünyaya iz bırakmak için Galata'da başkaldırıyoruz. Bu medeniyet coğrafyasının, bu zengin toprakların yoksul çocukları olmayı kabul etmiyoruz. Zulüm ile tutsak edilmeye çalışılan tüm şehirler, halklar, çocuklar ve kadınlar özgürlüğüne kavuşana kadar durmuyoruz. Mürekkebin akması gerekirken, kanların aktığı şu yüzyılda sözde medeni, özde barbar olan tüm güç odaklarına baş kaldırıyor, bu vesileyle insanlık ittifakını başlatıyoruz." diye konuştu.