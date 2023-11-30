İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşması bir kez daha uzatıldı. İsrail ordusu, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için ateşkesin sürdürüleceğini açıkladı.

GAZZE'DE ATEŞKES KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hamas'tan yapılan açıklamada uzatmanın bir günlük olduğu belirtildi. Dört günlük olarak başlayan ateşkes ve esir takası anlaşması iki gün uzatılarak altı güne çıkartılmıştı.

ATEŞKES BİTİMİNE DAKİKALAR KALA UZATILDI

Hamas ve İsrail'in ilk uzatma açıklaması ateşkesin bitimine saatler kala yapılmıştı. Katar'ın başkenti Doha'da merkezlenen ateşkes görüşmelerinin ikinci kez uzatılacağı haberi anlaşmanın sona ermesine 10 dakika kala geldi.

Türkiye saati ile sabah 8'de Gazze'deki İsrail - Hamas ateşkesi sona erecekti.

ESİR TAKASI DEVAM EDECEK

Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma kapsamında taraflar karşılıklı olarak esirleri serbest bırakıyor. Hamas altı günlük ateşkes kapsamında 70 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. İsrail ise hapishanelerinde tutuklu bulunan 210 Filistinli kadın ve çocuğu tahliye etti.











