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Gazze'deki geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı

Gazze'de ateşkes kaç gün sürecek? Gazze'nin kuzeyinde İsrail'in işgalinde son durum merakla takip ediliyor. Çarşamba günü 30 Filistinli tutuklu karşılığında 16 rehineyi serbest bırakan Hamas, yaptığı açıklamada ateşkesin yedinci gün devam edeceğini söyledi. İsrail ve Hamas, takas müzakerelerine devam edilebilmesi için altı günlük ateşkesin bir gün daha uzatılması konusunda perşembe günü son dakika anlaşmasına vardı. Peki, Gazze'de kalıcı ateşkes ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin son açıklamalar...

15:25 - 30/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Gazze'de ateşkes

Gazze'de ateşkes

İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes ve rehine takası anlaşması bir kez daha uzatıldı. İsrail ordusu, daha fazla rehinenin serbest bırakılması için ateşkesin sürdürüleceğini açıkladı.

GAZZE'DE ATEŞKES KAÇ GÜN SÜRECEK?

Hamas'tan yapılan açıklamada uzatmanın bir günlük olduğu belirtildi. Dört günlük olarak başlayan ateşkes ve esir takası anlaşması iki gün uzatılarak altı güne çıkartılmıştı.

ATEŞKES BİTİMİNE DAKİKALAR KALA UZATILDI

Hamas ve İsrail'in ilk uzatma açıklaması ateşkesin bitimine saatler kala yapılmıştı. Katar'ın başkenti Doha'da merkezlenen ateşkes görüşmelerinin ikinci kez uzatılacağı haberi anlaşmanın sona ermesine 10 dakika kala geldi.

Türkiye saati ile sabah 8'de Gazze'deki İsrail - Hamas ateşkesi sona erecekti.

ESİR TAKASI DEVAM EDECEK

Hamas ve İsrail arasındaki anlaşma kapsamında taraflar karşılıklı olarak esirleri serbest bırakıyor. Hamas altı günlük ateşkes kapsamında 70 İsrailli rehineyi serbest bıraktı. İsrail ise hapishanelerinde tutuklu bulunan 210 Filistinli kadın ve çocuğu tahliye etti.




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