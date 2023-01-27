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Giresunspor - Galatasaray muhtemel maç kadrosu

Spor Toto Süper Lig’de 21. hafta heyecanı başlıyor. Yarın Giresun evinde Galatasaray’yı konuk ediyor. Saat 19:00’da Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılı ekip Giresun’dan 3 puanla dönerek liderliğini korumak istiyor. Giresun-Galatasaray maçının kadro ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:22 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Giresunspor Galatasaray muhtemel 11

Giresunspor Galatasaray muhtemel 11

Spor Toto Süper Lig 21. haftasında Giresun ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Maç kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giresun-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

28 Ocak Cuamartesi günü Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Giresun-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Giresun-Galatasaray maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Giresunspor GS maçı

Giresunspor Galatasaray maçı muhtemel 11'ler

Giresunspor kadrosu:
  • Okan,
  • Hüsamettin,
  • Perez,
  • Zeki,
  • Douglas,
  • Esat,
  • Hüseyin,
  • Joey,
  • Flavio,
  • Serginho
  • Balde
Galatasaray kadrosu:
  • Muslera,
  • Boey,
  • Luyindama,
  • Marcoa,
  • Van Aanholt,
  • Taylan,
  • Berkan,
  • Cicaldau,
  • Feghouli,
  • Kerem,
  • Diagne

Galatasaray'da kimler forma giyemeyecek?

Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek

Galatasaray'da sarı kart cezalısı olan Abdülkerim Bardakcı, Bitexen Giresunspor maçında görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda sarı kart ceza sınırında bulunan Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu da yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 22. haftadaki HangiKredi Ümraniyespor maçında forma giyemeyecek.

Giresunspor Galatasaray maçı

Son 12 resmi maçını kazandı

Son 12 resmi maçını kazanan Galatasaray'ın, Süper Lig'de de 9 maçlık galibiyet serisi bulunuyor.

Ligdeki son 10 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 9 karşılaşmasından da üçer puanla ayrıldı.

Bu kulvarda son yenilgisini 10. haftada Yukatel Kayserispor karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta Corendon Alanyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray daha sonraki 9 maçında ise sırasıyla VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor maçlarını kazandı.

Son 12 resmi maçında 31 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 7 gol gördü.

Süper Lig 21. hafta Giresunspor-GS maçı

İki takım arasındaki 16. karşılaşma

İki takım arasında geride kalan 15 maçın 6'sını sarı-kırmızılı takım kazanırken, 4'ünden Karadeniz temsilcisi üstün ayrıldı. Taraftar arasındaki 5 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray söz konusu maçlarda 20 gol atarken, Giresunspor ise fileleri 13 kez havalandırdı.

Taraflar arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Bitexen Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Giresun'daki maçlarda kim kazandı?

Rekabette Giresun'da oynanan 7 maçın 5'i berabere biterken, taraflar birer galibiyet elde etti.

Giresun'daki müsabakalarda Galatasaray 6 kez ağları havalandırırken, ev sahibi takım ise 5 kez topu filelere gönderdi.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Giresunspor karşısındaki en farklı galibiyetini 1971-1972 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 4-0'lık skorla elde etti.

Giresunspor ise rakibi karşısında en farklı galibiyetine, 1974-1976 sezonunda deplasmanda oynadığı maçta 3-1'lik skorla ulaştı.


#Giresun
#Galatasaray
#süper lig
#muhtemel 11
21 dakika önce
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Giresunspor - Galatasaray muhtemel maç kadrosu
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