Özgün Gönül Dağı 70 bölüm 2 fragmanı yayınlandı Veysel tutuklanıyor
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Gönül Dağı 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Veysel tutuklanıyor...

TRT1 ekranlarının başarılı yapımlarından olan Gönül Dağı dizisi 70. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde duygusal sahneler yer alıyor. Veysel hakim karşısına çıkıyor ve tutuklama talebiyle cezaevine gönderiliyor. Gönül Dağı 70. bölüm 2. fragmanı videosu ve ayrıntıları ile haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 70. bölüm 2. fragmanı izle: TRT1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Gönül Dağı 70.bölüm 2. fragmanı

Cumartesi akşamları TRT1'de seyirciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisi, birinciliği elinde tutmayı sürdürüyor. Dizinin 8 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanacak70. bölümü ise merak kazandı. İşte TRT1 ekranlarına gelen Gönül Dağı dizisinin 70.bölüm 2. fragmanına ilişkin bilgiler...

GÖNÜL DAĞI 70.BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında, Veysel'in katil olduğu için tutuklandığı ve verdiği ifade bebeklerini kaybedişlerinden bahsettiği görüldü.

Cemile ise Veysel'in katil olmadığını söylerken, ona yine en büyük teselliyi Asuman verdi.

Amcaoğulları bu durumdan kurtulmanın yollarını ararken, Düğüncü Muammer ise oğlunun katil olduğunu ve tutuklandığını öğrendi.

Yorulduğunu ve artık bu dünya ile baş edemediğini söyleyen Ciritçi Abdullah, kendisini dağlara vurdu. İşte Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı.

TRT1 GÖNÜL DAĞI 70.BÖLÜM 2. FRAGMANINI İZLE

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI KİMLER?

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

GÖNÜL DAĞI'NA KATILAN YENİ OYUNCULAR

TRT 1’in izlenme rekoru kıran dizisinde 69. bölümde yeni oyuncu olarak Mücahit Koçak katılmıştı. Dizinin yeni bölümlerinde Melis Sevinç, “Gönül Dağı”nda Selma Öğretmen rolüne hayat verecek.

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