Galatasaray- Molde
Molde Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar bu hafta yüzünü tekrar Avrupa'ya çevirecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Norveç ekibi ile karşı karşıya gelecek.
MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Molde Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak.
Galatasaray, saat 22.00'de Molde'ye konuk olacak.
MOLDE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Molde Galatasaray maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.
GALATASARAY'IN MOLDE MAÇI KADROSU UEFA'YA BİLDİRİLDİ
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede bulunan futbolcular şu şekilde:
Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.