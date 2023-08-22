Molde Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar bu hafta yüzünü tekrar Avrupa'ya çevirecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Norveç ekibi ile karşı karşıya gelecek.