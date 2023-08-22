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Molde- Galatasaray maçı kadrosu belli oldu!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Norveç temsilcisi Molde ile karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Rams Stadı'nda ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, hafta içinde yüzünü yeniden Avrupa'ya çevirecek. Sarı kırmızılılar, Norveç ekibi Molde ile play off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Molde ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları için kadrosu belli oldu. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

11:49 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray- Molde

Galatasaray- Molde

Molde Galatasaray maçının ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar bu hafta yüzünü tekrar Avrupa'ya çevirecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Norveç ekibi ile karşı karşıya gelecek.

MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Molde Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba akşamı oynanacak.

Galatasaray, saat 22.00'de Molde'ye konuk olacak.

MOLDE GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Molde Galatasaray maçı EXXEN'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY'IN MOLDE MAÇI KADROSU UEFA'YA BİLDİRİLDİ

Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği listede bulunan futbolcular şu şekilde:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz, Cedric Bakambu.



#galatasaray
#molde
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#molde maçı
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Molde- Galatasaray maçı kadrosu belli oldu!