10 milyon bıçak parası almışlar

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli doktorlara yönelik yürütülen soruşturmada, hasta yakınlarından ‘bıçak parası’ alarak işlemleri öne çektiği tespit edilen aralarında 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktorun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Hastaneye başvuran yaklaşık 50 kişi, İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde 'bıçak parası' istenerek ameliyat günlerinin öne çekildiği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verdi. Olayla ilgili başsavcılık soruşturma başlatırken, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin tespiti için çalışma yaptı.





ODALARA KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Yaklaşık 5 ay teknik ve fiziki takibin ardından doktorların odalarına kamera sistemi yerleştirildi. Soruşturmada polis ekipleri, hastanede aralarında doktorların da bulunduğu bazı kişilerin ‘bağış’ ya da ‘medikal malzeme’ adı altında hastalardan bıçak parası istediği, para yatıran kişilerin ameliyatların erkene alınması, biyopsi işlemleri ile patoloji sürecinin daha hızlı ilerletildiğini saptadı. Ayrıca şüphelilerin bazı hastaları özel laboratuvarlara yönlendirdiği ve bu ödemelerin yakınların hesaplarına aktarıldığı da ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.





HEKİMLER GÖZALTINDA

İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda Profesör M.M, Doçent Doktor V.E., Uzman Doktor Y.S.’nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlendi.





SORUŞTURMA GENİŞLETİLECEK

Hekimlerin uygun fiyata farklı doktor isimleri altında özel hastanelerde ameliyat yaptığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir hekimin, kamuda izinli olduğu gün özel bir hastanede ameliyat yaptığı yine bu soruşturma çerçevesinde tespit edildi. Söz konusu hekim ameliyat yaparken il sağlık müdürlüğüne bağlı ekipleri özel hastaneye baskın yaptığı öğrenildi. Şüpheli hekimlerin, özel hastaneler ve muayenehanelerde irtibatlı olduğu kişilerle ilgili de çalışma yapılarak, soruşturmanın genişletileceği öğrenildi.





29 MAĞDURDAN MENFAAT SAĞLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerin ameliyatın erkene alınması veya biyopsi işlemi için bağış ya da medikal malzeme alınması" adı altında maddi menfaat temin ettikleri belirlendi. Başsavcılık patoloji işlemlerinin yüksek bedeller karşılığında özel laboratuvarda yaptırılması konusunda hastaları zorladıkları ve müştekilerden temin ettikleri bu paraları yakınları üzerine kayıtlı banka hesaplarına aktardıkları anlaşılan şüphelilerin, bu şekilde 29 mağdurdan menfaat sağlandığını açıkladı.



