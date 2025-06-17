Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hastanedeki iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 6 kişi gözaltında

Hastanedeki iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 6 kişi gözaltında

10:5217/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sağlık Bakanlığı, hastalardan haksız kazanç elde eden 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi
Sağlık Bakanlığı, hastalardan haksız kazanç elde eden 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi

Bir kamu hastanesinde hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. idari ve adli soruşturma başlatıldığını ve 6 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.


Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.


Sağlık hizmetlerinde şeffaflık ve güveni esas alan yaklaşımımızla vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması ve fedakâr sağlık çalışanlarımızın zan altında bulunmaması için yasa dışı faaliyetlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




#Devlet Hastanesi
#Sağlık Bakanlığı
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025 17 HAZİRAN: Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek?