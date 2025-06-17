Hastanedeki iddialarla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: 6 kişi gözaltında

Bir kamu hastanemizde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği iddiasıyla başlatılan idari ve adli soruşturmada önemli bir aşamaya gelinmiştir.



Uzun süredir devam eden teknik takip ve araştırmalar sonucunda bu sabah 6 kişi gözaltına alınmıştır.



Sağlık hizmetlerinde…