100’üncü gün yine sokak çağrısı

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında 100 gün geride kaldı. İlk operasyon 19 Mart’ta yapıldı, aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının da bulunduğu 138 kişi tutuklandı. Dosyada CHP'li yetkililerin şirketler üzerinden kamu kaynaklarını sistematik şekilde kişisel servete dönüştürdüklerine ilişkin MASAK raporları, tanık beyanları ve HTS kayıtları yer aldı. İBB soruşturmasına tanık beyanları damga vurdu. İfadelerle, İBB’de kurulan gayriresmi yapı deşifre oldu, ihalelerden menfaat sağlanıp rüşvet alındığı ortaya çıktı. Şu ana kadar şüphelilerden 36’sı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi, 32’si cezaevinden tahliye edildi. İmamoğlu’nun başında olduğu yolsuzluk ağını örtmek isteyen CHP yönetimi ise sokakları karıştırmak için gösteriler düzenledi, yurt dışında Türkiye aleyhine propaganda yürüttü, avukatlar da itirafçı olmamaları için tutuklulara baskı kurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasının 100’üncü günü için de eylem çağrısı yaptı. CHP tabanı bu akşam 20.30’da Saraçhane’deki İBB binası önüne çağırıldı. Operasyondan sonra Saraçhane’deki eyleme katılanlar polisle çatışmış, emniyet mensuplarına asitle saldırmışlardı.