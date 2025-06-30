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20 milyonluk rüşvet iddiasına 'mesnetsiz' açıklaması

20 milyonluk rüşvet iddiasına 'mesnetsiz' açıklaması

18:0730/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İş adamı Mehmet Tatlıcı hakkındaki 20 milyon TL'lik rüşvet iddialarını 'kişisel husumet' diyerek savundu.
İş adamı Mehmet Tatlıcı hakkındaki 20 milyon TL'lik rüşvet iddialarını 'kişisel husumet' diyerek savundu.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Halil Kurdu, iş adamı Mehmet Tatlıcı'dan 20 milyon TL rüşvet alındığını iddia etti. Rüşvetin, Beylikdüzü’ndeki bir arsanın üst irtifak hakkı karşılığında protokolle kamuya devredilmesi sürecinde verildiği öne sürüldü. Tatlıcı’nın avukatı Ayhan Duran, Halil Kurdu’nun iddialarının asılsız ve kişisel husumete dayandığını savundu.

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ifade veren Halil Kurdu çarpıcı iddialarda bulundu.
İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde başkan yardımcısı Mehmet Murat Çalık’ın danışmanlığını yaptığı iş adamı Mehmet Tatlıcı’dan 20 milyon rüşvet aldığını iddia etti.

“DANIŞMANLIĞINI YAPTIM”

İş adamı Mehmet Tatlıcı’nın 2017 yılında kendisinden danışmanlık istediğini belirten Kurdu, bu kapsamda Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi’ndeki yeşil alan imarlı arsanın değerlendirmesi için destek talep edildiğini söyledi. 128 ada 2 parsel numaralı 12 metrekare büyüklüğündeki yeşil alan imarlı arsa için Beylikdüzü Belediyesi’nden Mehmet Murat Çalık ile görüştüğünü belirten Kurdu,
“Kendisine araziden bahsedip bu araziyi kamulaştırıp kamulaştırmayacaklarını sordum. Belediyenin bütçesinin buna müsait olmadığını söyleyince durumu Mehmet Tatlıcı'ya ilettikten sonra tekrar Mehmet Murat Çalık'ın yanına gittim. Araziyi şartlı olarak belediyeye bağışlayabileceğimizi, bunun karşılığında üst irtifak hakkı talep ettiğimizi ilettik. 16.08.2018 tarihinde üst irtifak hakkı kurulması suretiyle arazinin Beylikdüzü Belediyesi'ne devrine ilişkin protokol imzaladık. Buna göre, araziye yapılacak yapıda haftanın 5 günü spor, yürüyüş ve park alanı gibi hizmetlerde kullanılıp geri kalan 2 gün ise burada pazar yeri açılacaktı. Pazar yerinde satılacak pazar tahtalarının geliri Mehmet Tatlıcı'ya ait olacaktı. Nitekim öyle de oldu”
dedi.
Kurdu, Tatlıcı’nın 1800 adet pazar tahtasından yaklaşık 62 milyon TL gelir elde ettiğini söyledi.

RÜŞVET PAZARLIĞI YAPILDI

Protokol için yapılan görüşmede Çalık’ın iş karşılığında Mehmet Tatlıcı'dan 25 milyon TL rüşvet talep ettiğini ifade eden Kurdu, “
Tatlıcı paranın çok olduğunu söyleyince 20 milyon TL'ye anlaştılar ve beni de bu anlaşmanın şahidi tuttular. O gün üçümüz bir araya gelmiştik. O tarihteki dosyaya sunduğum telefon numaralarımızın HTS incelemesi yapıldığında bu ortaya çıkacaktır. Mehmet Murat Çalık'a teslim edilen rüşvet parası Mehmet Tatlıcı'nın nikahlı eşi Serap Durmuş ve avukatı Ayhan Duran üzerinden aktarıldı. Tüm bu süreçlerde İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Mehmet Tatlıcı ve belediye arasındaki protokol, Ekrem İmamoğlu tarafından imzalandı. Tüm bu süreçler İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde ilerledi”
ifadelerini kullandı.

TATLICI'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Bu iddiaların ardından Tatlıcı’nın avukatı Ayhan Duran bir açıklama yaptı. Tatlıcı’nın Türkiye’nin önde gelen ve saygın aileleri arasında yer aldığını belirten Duran,
“Uzun yıllardan beri iş hayatının içerisinde yer alan müvekkil, aile içi miras davalarının ve üvey kardeşi Uğur Tatlıcı ile aralarında süregelen hukuk ve ceza davalarının dışında bu zamana kadar hiçbir uyuşmazlığın tarafı olmamıştır. Söz konusu haber içeriklerinde adı geçen Halil Kurdu isimli şahıs, Dr. Mehmet Tatlıcı'nın Beylikdüzü Belediyesi'ne şartlı olarak bağışladığı arazi üzerindeki yapının müteahhidi iken, bu kişinin Dr. Mehmet Tatlıcı ve arazinin üst irtifak hakkı sahibi TİSAD A.Ş. ile aralarındaki sözleşmeye aykırı hareketleri ve yüz kızartıcı (dolandırıcılık vs gibi) eylemleri nedeni ile 2024 yılı Ocak ayında sözleşmesi feshedilmiştir” if
adelerine yer verildi.

ŞİKAYETLER YAPILDI DAVALAR AÇILDI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Yapılan fesih sonrasında Halil Kurdu ve işbirlikçileri hakkında, bahse konu Beylikdüzü'ndeki proje ile ilgili 2024 yılı Nisan ayında yapılan suç duyurusu neticesinde, Halil Kurdu ve işbirlikçileri hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları için fezleke düzenlenmiştir. Sözleşmenin feshedilmesini ve yapılan suç duyurusunu içine sindiremeyen Halil Kurdu isimli şahıs, sırf Dr. Mehmet Tatlıcı'ya duyduğu husumetten dolayı ve maddi çıkar elde edebilmek amacı ile müvekkili tehdit etmiş, miras ihtilafı ile ilgili devam eden davalarında karşı taraf Uğur Tatlıcı ve vekilleri ile irtibat kurarak suç teşkil edecek nitelikte eylemlerde bulunmuştur. Bu eylemlere karşı şikayetler yapılmış ve davalar açılmıştır.”

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Halil Kurdu'nun iddialarının mesnetsiz olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “İş kadını Serap Durmuş yukarıda belirtilen TİSAD A.Ş.'nin sahibi olup, haberin dayandırıldığı Halil Kurdu'nun bu şahsa yönelik iddiaları gerçeğe aykırıdır. Halil Kurdu'nun müvekkile ve İş kadını Serap Durmuş'a karşı 2024 yılı başından itibaren suç teşkil eden eylemleri hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve yine 2024 (Mayıs Haziran ve devam eden aylar) içerisinde "iftira", "şantaj" "tehdit" "özel hayatın gizliliğini ihlal" "ticari sırların ifşası" gibi birçok suçtan şikayette bulunulmuş olup, şu ana kadar Halil Kurdu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" "iftira" "özel hayatın gizliliğini ihlal" "ticari sırların ifşası" suçlarından ceza davaları açılmıştır. Halil Kurdu isimli şahıs hakkında 2024 yılı Ocak ayından itibaren başlayan yargı süreci halen devam etmektedir. Halil Kurdu hakkında açılan ceza davaları ve yürüyen soruşturma dosyalarından da görüleceği üzere adı geçen bu şahıs suç makinasına dönüşmüştür” denildi.

BEYANLARI GERÇEĞE AYKIRI

Mehmet Tatlıcı ve Serap Durmuş adına Halil Kurdu hakkında Ocak 2024’ten itibaren yargı süreci başlatıldığına vurgu yapan Avukat Ayhan Duran açıklamasının devamında ise, Halil Kurdu’nun kamuoyunda "Yolsuzluk Soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında verdiği beyanların gerçeğe aykırı olduğunu savundu.

KAMU KULLANIMINA SUNULDU

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Müvekkil Dr. Mehmet Tatlıcı Beylikdüzü'nde bulunan bahse konu 12 Dönümlük arazisini üzerindeki yapıyı da inşa ederek, "afet durumunda acil toplanma ve lojistik merkezi" ve afet dönemi dışında ise Pazar yeri ve sosyal etkinlik alanı olarak kullanılması maksadı ile kamu kullanımına sunmuştur. Kendisi hakkında 2024 yılından beri süre gelen ceza ve hukuk davalarını manipüle etmek ve lehine delil oluşturmak gayesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2025 yılı Mart ayında başlayan ve kamuoyunda "yolsuzluk soruşturması" olarak bilinen soruşturma dosyası kapsamında müvekkil Dr. Mehmet Tatlıcı ile ilgili gerçeğe aykırı, asılsız ve mesnetsiz ifade veren Halil Kurdu hakkında her türlü dava ve şikayet hakkımız saklıdır.”



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