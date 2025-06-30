20 milyonluk rüşvet iddiasına 'mesnetsiz' açıklaması

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında ifade veren Halil Kurdu, iş adamı Mehmet Tatlıcı'dan 20 milyon TL rüşvet alındığını iddia etti. Rüşvetin, Beylikdüzü’ndeki bir arsanın üst irtifak hakkı karşılığında protokolle kamuya devredilmesi sürecinde verildiği öne sürüldü. Tatlıcı’nın avukatı Ayhan Duran, Halil Kurdu’nun iddialarının asılsız ve kişisel husumete dayandığını savundu.
“DANIŞMANLIĞINI YAPTIM”
RÜŞVET PAZARLIĞI YAPILDI
TATLICI'NIN AVUKATINDAN AÇIKLAMA
ŞİKAYETLER YAPILDI DAVALAR AÇILDI
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “Yapılan fesih sonrasında Halil Kurdu ve işbirlikçileri hakkında, bahse konu Beylikdüzü'ndeki proje ile ilgili 2024 yılı Nisan ayında yapılan suç duyurusu neticesinde, Halil Kurdu ve işbirlikçileri hakkında "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" suçlarından Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları için fezleke düzenlenmiştir. Sözleşmenin feshedilmesini ve yapılan suç duyurusunu içine sindiremeyen Halil Kurdu isimli şahıs, sırf Dr. Mehmet Tatlıcı'ya duyduğu husumetten dolayı ve maddi çıkar elde edebilmek amacı ile müvekkili tehdit etmiş, miras ihtilafı ile ilgili devam eden davalarında karşı taraf Uğur Tatlıcı ve vekilleri ile irtibat kurarak suç teşkil edecek nitelikte eylemlerde bulunmuştur. Bu eylemlere karşı şikayetler yapılmış ve davalar açılmıştır.”
YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Halil Kurdu'nun iddialarının mesnetsiz olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “İş kadını Serap Durmuş yukarıda belirtilen TİSAD A.Ş.'nin sahibi olup, haberin dayandırıldığı Halil Kurdu'nun bu şahsa yönelik iddiaları gerçeğe aykırıdır. Halil Kurdu'nun müvekkile ve İş kadını Serap Durmuş'a karşı 2024 yılı başından itibaren suç teşkil eden eylemleri hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve yine 2024 (Mayıs Haziran ve devam eden aylar) içerisinde "iftira", "şantaj" "tehdit" "özel hayatın gizliliğini ihlal" "ticari sırların ifşası" gibi birçok suçtan şikayette bulunulmuş olup, şu ana kadar Halil Kurdu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" "iftira" "özel hayatın gizliliğini ihlal" "ticari sırların ifşası" suçlarından ceza davaları açılmıştır. Halil Kurdu isimli şahıs hakkında 2024 yılı Ocak ayından itibaren başlayan yargı süreci halen devam etmektedir. Halil Kurdu hakkında açılan ceza davaları ve yürüyen soruşturma dosyalarından da görüleceği üzere adı geçen bu şahıs suç makinasına dönüşmüştür” denildi.
BEYANLARI GERÇEĞE AYKIRI
Mehmet Tatlıcı ve Serap Durmuş adına Halil Kurdu hakkında Ocak 2024’ten itibaren yargı süreci başlatıldığına vurgu yapan Avukat Ayhan Duran açıklamasının devamında ise, Halil Kurdu’nun kamuoyunda "Yolsuzluk Soruşturması" olarak bilinen dosya kapsamında verdiği beyanların gerçeğe aykırı olduğunu savundu.
KAMU KULLANIMINA SUNULDU
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Müvekkil Dr. Mehmet Tatlıcı Beylikdüzü'nde bulunan bahse konu 12 Dönümlük arazisini üzerindeki yapıyı da inşa ederek, "afet durumunda acil toplanma ve lojistik merkezi" ve afet dönemi dışında ise Pazar yeri ve sosyal etkinlik alanı olarak kullanılması maksadı ile kamu kullanımına sunmuştur. Kendisi hakkında 2024 yılından beri süre gelen ceza ve hukuk davalarını manipüle etmek ve lehine delil oluşturmak gayesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde 2025 yılı Mart ayında başlayan ve kamuoyunda "yolsuzluk soruşturması" olarak bilinen soruşturma dosyası kapsamında müvekkil Dr. Mehmet Tatlıcı ile ilgili gerçeğe aykırı, asılsız ve mesnetsiz ifade veren Halil Kurdu hakkında her türlü dava ve şikayet hakkımız saklıdır.”