20 milyonluk rüşvet iddiasına 'mesnetsiz' açıklaması

Tatlıcı paranın çok olduğunu söyleyince 20 milyon TL'ye anlaştılar ve beni de bu anlaşmanın şahidi tuttular. O gün üçümüz bir araya gelmiştik. O tarihteki dosyaya sunduğum telefon numaralarımızın HTS incelemesi yapıldığında bu ortaya çıkacaktır. Mehmet Murat Çalık'a teslim edilen rüşvet parası Mehmet Tatlıcı'nın nikahlı eşi Serap Durmuş ve avukatı Ayhan Duran üzerinden aktarıldı. Tüm bu süreçlerde İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı'ydı. Mehmet Tatlıcı ve belediye arasındaki protokol, Ekrem İmamoğlu tarafından imzalandı. Tüm bu süreçler İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde ilerledi”