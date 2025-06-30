Tehdit ve baskılar arttı

Günlerdir mahkemeden çıkabilecek kararlar ve ihtimaller merak konusu olurken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ekibinin Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik baskı ve tehditleri arttı.
Kılıçdaroğlu'na "mutlak butlan kararını tanımamaya yönelik baskı" yapılırken partinin de bölünebileceği tehditleri ortaya atıldı.
YAVAŞ'TAN YALANLAMA
Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği iddia edilen sözleri yalanladı. Yavaş “İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dediği iddialarına karşı "Böyle bir sözüm yok" açıklaması yaptı.