Tehdit ve baskılar arttı

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile ilgili söylediği iddia edilen sözleri yalanladı. Yavaş “İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dediği iddialarına karşı "Böyle bir sözüm yok" açıklaması yaptı.