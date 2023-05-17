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14 Mayıs seçimlerinde en düşük oyu alan parti belli oldu

Türkiye'nin Musul eski Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın kurduğu Yenilik Partisi, 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili genel seçimlerinde yüzde 0,02'lik oy oranı ile en az oy alan parti oldu.

11:50 . 17/05/2023 Çarşamba
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Seçim 2023

Seçim 2023

14 Mayıs'ta yapılan seçimin sonuçları netleşti. Resmi olmayan sonuçlara göre siyasi partilerin oy oranları şekillenmeye başladı.

Siyasi partilerin büyük çoğunluğu seçimden beklediği sonucu alamadı.

Bunların başında ise Türkiye'nin Musul eski Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın kurduğu Yenilik Partisi geldi.

'Erdoğan çık karşıma' diyerek güldürmüştü

İddialı açıklamalarıyla bilinen Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz yıl kasım ayında partisinin 1. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okumuştu.

Söyledikleriyle partilileri bile şaşkına çeviren Yılmaz, "Seninle Musul konusunu açmak istiyorum. Eğer erkeksen şimdi sen karşıma gel. Seninle konuşmak istiyorum Erdoğan. Öyle oradan yandaş basıncılarını alıp, kameraların önünü dizip, uçaklara bindirip, yedirip içirip, rüşvet vererek konuşma. Erdoğan karşıma çık karşıma. Karşıma çık.” demişti.

Sonuncu oldu

Söyledikleriyle sosyal medyada alay konusu haline gelen Yılmaz, iddialı girdiği seçimde istediğini alamadı.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre Yenilik Partisi, seçimde 11 bin 824 oy aldı. Partinin oy oranı da 0,02 oldu.

Böylelikle bu seçime katılan diğer partiler arasında en düşük oy oranı oldu.

Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskınla tanındı

2014 yılında Irak'ın Musul kentini ele geçiren DEAŞ, 11 Haziran'da Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nda bulunan 49 kişiyi rehin aldı.

Rehineler arasında, dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz da bulunuyordu.

Uzun süre rehin tutulan Öztürk Yılmaz ve konsolosluk personeli 20 Eylül 2014’te serbest bırakıldı.

Devam eden süreçte CHP'den milletvekili olan Öztürk Yılmaz, Kemal Kılıçdaroğlu ile de anlaşamadı.

Ezan Türkçe okunsun dedi: Kılıçdaroğlu ile anlaşamadı

Ezanın Türkçe okunmasını isteyen Öztürk Yılmaz, disipline sevk edilmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert ifadeler kullandı.

Partinin yönetilemediğini ifade eden Öztürk Yılmaz, Kılıçdaroğlu'na "Defolup gideceksin" diye sert bir çıkışta bulundu.

Daha sonra CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, daha sonra Yenilik Partisi'ni kurdu.


Muhalif gazeteci Timur Soykan ‘oylar çalındı’ provokasyonunun foyasını ortaya çıkardı: CHP listeleri hatalı
Muhalif gazeteci Timur Soykan ‘oylar çalındı’ provokasyonunun foyasını ortaya çıkardı: CHP listeleri hatalı

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından ağır bir yenilgiye uğrayan muhalefet tarafı, başarısızlığına kabul etmek yerine birçok provokasyona başvurmuştu. Provokatörler, CHP’nin herkesin kendi sandığına ulaşabileceği ‘Sandık takip Sistemi’ görüntülerini, oy sayılarını değiştirerek sosyal medyada paylaşıp; ‘oylar çalındı’ algısı yürütmeye çalışmıştı. Yeni Şafak, takip sistemi üzerideki sayıların kolay bir şekilde değiştirilebileceğini göstererek bu algıyı deşifre etmişti. Muhalif gazeteci Timur Soykan da Halk TV yayınında, oyların çalınmadığını ve CHP listelerinin hatalı olduğunu açıkladı. YSK sistemindeki tutanağın doğru olduğunu söyleyen Soykan, “CHP, YSK verilerini kendi sistemine yanlış yazmış” dedi.


#Öztürk Yılmaz
#Yenilik Partisi
#seçim
30 dakika önce
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