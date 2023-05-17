14 Mayıs seçimlerinde en düşük oyu alan parti belli oldu

13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinin ardından ağır bir yenilgiye uğrayan muhalefet tarafı, başarısızlığına kabul etmek yerine birçok provokasyona başvurmuştu. Provokatörler, CHP’nin herkesin kendi sandığına ulaşabileceği ‘Sandık takip Sistemi’ görüntülerini, oy sayılarını değiştirerek sosyal medyada paylaşıp; ‘oylar çalındı’ algısı yürütmeye çalışmıştı. Yeni Şafak, takip sistemi üzerideki sayıların kolay bir şekilde değiştirilebileceğini göstererek bu algıyı deşifre etmişti. Muhalif gazeteci Timur Soykan da Halk TV yayınında, oyların çalınmadığını ve CHP listelerinin hatalı olduğunu açıkladı. YSK sistemindeki tutanağın doğru olduğunu söyleyen Soykan, “CHP, YSK verilerini kendi sistemine yanlış yazmış” dedi.