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İSTANBUL

Vatandaşlar işe gitmek için yollara çıktı İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Haftanın ilk iş gününde İstanbullular yolara çıktı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk saat 07.45'de yüzde 47 oldu.

Haber Merkezi DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsünde trafik yoğunluğu
İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.45'de yüzde 47 oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Yakası istikametinde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu.

Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, trafik Uzunçayır'dan başladı.

İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk, saat 07.45'de yüzde 47 oldu.

Freni boşalınca faciaya neden olmamak için kamyonunu yan yatırdı
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Kaza, Korkuteli-Antalya Karayolu, Cehennem Deresi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşiyle birlikte Antalya istikametine giden sebze nakliyecisi Servet Günhan yönetimindeki 07 FJ 177 plakalı kamyonun freni boşaldı. Günhan, trafikten dolayı yavaş ilerleyen araç konvoyunu görünce önce kornaya basmaya başladı, araçlara yaklaşınca ise direksiyonu kırarak kamyonunu yan yatırdı.
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Sürüklenen kamyon 4 araca çarptıktan sonra yan bir şekilde yolda durdu.
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Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Kaza sonrası kamyon sürücüsü Günhan ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.
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Yaralılar araçlardan çevredekilerin yardımıyla çıkartılırken, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.
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Kazanın şokunda olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Günhan ve eşi ise yakınlarına ait bir araçla tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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Kamyon şoförünün arkadaşı Fikret Şahin, “Konvoydan dolayı sıkışan trafik yoğunluğuna çarpmamak için kamyonu yatırmış. Yanında eşi de vardı. Bir ağır yaralının olduğu söyleniyor ama inşallah o da kurtulur. Üzüldüler. Sonuçta can var” dedi. Kamyonun yolu kapatmasından dolayı trafik uzun süre kilitlenirken, polis ekipleri orta bariyerleri kaldırtarak bir süre trafiği karşı şeritten verdirdi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.
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Freni boşalınca faciaya neden olmamak için kamyonunu yan yatırdı
Antalya'da fireni boşalan kamyonun sürücüsü, önündeki araç konvoyunu görünce faciaya neden olmamak için direksiyonunu kırarak kamyonu yan yatırdı. 4 aracın hurdaya döndüğü kazada, kamyon sürücüsü ve yanındaki eşi ile diğer araçlardaki 3 kişi yaralandı.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi gece yarısı başladı
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5 Temmuz itibarıyla kente getirilmesine izin verilen kurbanlık hayvanlar, Anadolu yakasında Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Kavşağı denetim noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetleniyor.
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Denetimlerde farklı illerden İstanbul’a kurbanlık taşıyan araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor.
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Avrupa yakasına götürülecek kurbanlıklar için Trakya’ya geçiş sertifikası, Anadolu yakasında satılacak olanlar içinse veteriner sağlık raporunun bulunması gerekiyor.
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Kurban Bayramı’nın son gününe kadar sürecek denetimlerde, evrakında eksiklik bulunan hayvan sahiplerine ve kurbanlıkları taşıyan aracın şoförüne idari para cezası uygulanırken yurda kaçak girmeye çalışan 60 tır ise yakalanarak Tuzla’daki canlı hayvan pazarına yönlendirildi.
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Kurban Bayramına hazır olduklarını belirten İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “ Bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. İstanbula 5 Temmuz itibariyle şuanda yanaş yavaş girişler başladı. Girişlerde yol kontrollerinde hayvanların veteriner sağlık raporu var mı ? Bizim bakanlık sistemimize kayıtlı mı ? diye bakarak hayvanların genel sağlık kontrollerini yapıyoruz. Şuana kadar. 7 gün 24 saat esasına göre Trakya’ya geçişleri de kontrol ediyoruz. Denetimleri yoğunlaştırdı şuana kadar da 60 tır civarında kaçak giriş yakaladık. Onları da Tuzla Hayvan Borsasına alıp gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra gerekli yerlerde satışına izin veriyoruz” diye konuştu
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Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi gece yarısı başladı
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı. Kentteki denetim noktalarında araçlar durdurularak hayvanların kulak küpeleri ve pasaportları kontrol ediliyor. Kaçak girmeye çalışan 60 tır ise tespit edilerek yakalandı.


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