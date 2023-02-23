|
Reklam
Reklam
Gündem

185 cenazenin kimliği DNA’yla bulundu: Sonuçlar üç günde çıkıyor

Enkaz altından çıkarılan cenazeleri yakınlarına teslim etmek için çalışmalar gece gündüz sürüyor. Şu ana kadar yakınlarını arayan 859 kişi Adli Tıp Kurumu’na DNA örneği verdi. Bu sayede 185 kişinin daha kimliği tespit edildi. Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, yakınlarını arayan vatandaşların 81 şehirde Cumhuriyet Savcılıklarına başvurarak örnek vermelerini istedi. DNA analizleri 3 gün içinde sonuçlanıyor.

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
Saliha Engin
Saliha Engin
04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Enkaz altından çıkarılan cenazeleri yakınlarına teslim etmek için çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Enkaz altından çıkarılan cenazeleri yakınlarına teslim etmek için çalışmalar gece gündüz sürüyor.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından, cenazesini arayıp Adli Tıp Kurumu’na başvuran vatandaşların sayısı 859’a ulaştı. Bu veriler, Diyarbakır Biyoloji İhtisas Dairesi’nde 375, Gaziantep Biyoloji İhtisas Dairesi’nde 387, Adana Acil DNA Laboratuvarı’nda 45, Ankara Biyoloji İhtisas Dairesi’nde 24, İstanbul Biyoloji İhtisas Dairesi’nde 10, Trabzon Biyoloji İhtisas Dairesi’nde 1, İzmir Biyoloji İhtisas Dairesi’nde 5, Antalya’da 8 ve Bursa Acil DNA laboratuvarlarında ise 4 olarak şekillendi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na bağlı laboratuvarlarda ölü muayenesi yapılan vatandaşların sayısı 38 bin 264 kişiye ulaştı.

KAN VE SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİ

Depremzede ailelerin başvurularından sonra kan ve sürüntü örnekleri alınarak yapılan incelemeler sonucu Diyarbakır’da 85, Adana’da 48, Gaziantep’te 43, Ankara’da 4, İstanbul’da 4 ve İzmir’de 1 olmak üzere toplam 185 kişinin kimlik eşleşmesi sağlandı. Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, depremzede ailelerin yaptığı başvuruların ardından birinci derece yakınlardan kan ve sürüntü örnekleri alınarak DNA incelemesi yapıldığını söyledi.

SONUÇLAR 3 GÜNDE ÇIKIYOR

İlk etapta bütün hüviyeti meçhul vakalara ait kan ve doku örneklerinin teslim alınarak çok hızlı şekilde çalışılıp sisteme yüklendiğini belirten Dr. Aslıyüksek, “DNA analizleri kurumun hangi biriminde yapılırsa yapılsın, kurumun Laboratuvar İşletim Sisteminde (ALİS) eşleştirilebiliyor. Yakınlarını arayanların DNA incelemesi için gerekli kan veya ağız sürüntü örnekleri, ilgili başsavcılığın yönlendirdiği merkezlerde alınıyor. Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği andan itibaren de Biyolojik İhtisas Dairelerimiz ve Acil DNA Laboratuvarlarımızda çalışmalar başlıyor. Tüm DNA veri bankası ile karşılaştırılarak kimliklendirme işlemi yapılıyor” dedi.

SAVCILIKLARA ÖRNEK VERİN

  • Kimlik tespiti yapılması için verilen örneklerde yakınlık derecesinin önemine işaret eden Aslıyüksek, “Yakınlarını arayan vatandaşlar 81 ildeki en yakın Cumhuriyet Savcılıklarına başvurarak örnek vermelerini istiyoruz” diye konuştu. Ayrıca Aslıyüksek, sonuçların 3 gün içinde çıktığı bilgisini de verdi.

Yakınlarını arıyorlar

Hatay Antakya'ya bağlı Güzelburç Mahallesi Zümrüt Caddesi’nde yıkılan 8 katlı İlke Apartmanı'nın enkazında kalan Emin Karaveli (45), eşi Ayşe Karaveli (44) ve çocukları Emine Karaveli’ye (20) ulaşılamadı. Karaveli çiftinin 16 yaşındaki oğlu Mehmet Akif depremde yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki çocuğu ise enkazdan kurtuldu. Şu ana kadar hastanelerde isim ve fotoğraflar üzerinden arama yapıldı. Kimlik tespiti yapılamayan vatandaşların cenazelerinin defnedildiği kimsesizler mezarlığına giden aile, defin işlemleri gerçekleştirilmeden önce cenazelere ait onlarca fotoğrafı inceledi. Enkaz altından çıkan ve bazıları tanınmaz haldeki fotoğraflardan teşhis yapılamadığı için, Karaveli ailesi kimlik tespiti için savcılığa giderek Adli Tıp Kurumu’na başvurdu. Kimsesizler mezarlığına defnedilen vatandaşlara ait fotoğraflar, yanlarındaki eşya ve kıyafetlerle birlikte tek tek kayıt altına alınıyor. Karaveli ailesi gibi tüm kayıp bireyler için kimlik tespit çalışmaları sürüyor.


Depremde kaybettiği ailesini defnedip yardıma koştu: Ağlamak çözüm değil diyerek herkese örnek oldu
Depremde kaybettiği ailesini defnedip yardıma koştu: Ağlamak çözüm değil diyerek herkese örnek oldu

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremleri geride bir çok acı bıraktı. İkinci depremin merkezi Elbistan ilçesinde de 5 çocuk babası 60 yaşındaki Hüseyin Keskin, 2 çocuğu, yanında baktığı bir yeğeni ile Ekinözü ilçesinde anne ve babasını kaybetti. Keskin’in eşi ve 3 çocuğu da çöken evlerinden yaralı kurtularak İstanbul’da sevk edilip tedavi altına alındı. Bir çok acı yaşayan baba Keskin, ise cenazelerini defin ettikten sonra depremzedeler için gönüllü olarak sahada görev almaya başladı. Her gün Elbistan ilçesinde çadırlarda kalan depremzedelere çorba dağıtan Keskin, üzüntüsüne rağmen vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştığını kaydetti.

#Hatay
#Deprem
#DNA
#Cenaze
1 saat önce
default-profile-img
185 cenazenin kimliği DNA’yla bulundu: Sonuçlar üç günde çıkıyor
FBI ve CIA’ye Malcolm X davası: 'Babamızın hak ettiği adaleti bulmasını istiyoruz'
Rusya nükleer silahı masaya koydu: Trump'tan 3. Dünya Savaşı iddiası
Çocuklara moral: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Aleyna Ölmez’i ziyaret etti
ABD ATM’lerinde Türkiye kampanyası
50 saat annesiyle birlikte bekledi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.