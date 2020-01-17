2020 şahlanış yılı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda 2019 yılını değerlendirdi. Aynı zamanda 2020 yılının çalışmalarını paylaşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Türkiye’nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Dikkat ederseniz ülkemize yönelik saldırılar, bu süreçte tarihte eşi benzeri görülmemiş bir şekilde artmış ve çeşitlenmiştir. Yaşadığımız bu kesintisiz saldırı döneminin amacının ülkemizi 2023 hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıkça ortadadır. Hamdolsun, Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık.

TUZAKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK

Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik. Terör örgütlerine boyun eğmedik. Meydanı darbecilere bırakmadık. Ülkemizin güney sınırları boyunca kuşatılmasına rıza göstermedik. Ekonomik tetikçilere de teslim olmadık. Evet, çok büyük bedeller ödedik, çok acı kayıplar verdik, çok sinsi tuzaklarla karşılaştık ama hepsinin de üstesinden gelmeyi başardık. 2019 yılı, işte bu sıkıntıları tüm ağırlığıyla hissettiğimiz bir yıl oldu.

HEDEFLERİMİZE ODAKLANDIK

Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörülüyordu. Rabbimize binlerce şükürler olsun ki, biz 2019 yılını yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük. Milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Darbecilere dünyayı zindan ettik. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu parçaladık. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık.

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DESTAN YAZMAYA DEVAM

Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz. Bu büyük milletin, şartlar ne olursa olsun istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini, içeride ve dışarıda herkese göstereceğimiz bir yıla giriyoruz. Dört gözle Türkiye’nin tökezlemesini ve yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz. Bunu yaparken kendimizi sürekli muhasebeye çekmeyi ihmal etmiyoruz.

2019 yılı değerlendirme toplantısı

MİT’in İstanbul şubesi açılacak

Yeni hizmet binası “KALE”nin açılışı geçen günlerde yapılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının, görev alanındaki başarılarıyla ülkenin gururu haline geldiğini anlatan Erdoğan, “Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha da geliştiriyoruz. İnşallah yakında Milli İstihbarat Teşkilatımızın İstanbul şubesinin de açılışını yapacağız. O da istihbarat teşkilatımızın her yönüyle muhkem ve bütün istihbari noktadaki teçhizatlarıyla güçlü bir ayağı olacak” dedi. Erdoğan, Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunu da yakında faaliyete geçireceklerini bildirdi.

Harçları kaldırdık bursla destekledik

Gençlere, ailelerine yük olmadan üniversite eğitimlerini tamamlayabilmeleri için her türlü desteği verdiklerini belirten Erdoğan, yıllarca protestolara konu olan üniversite harçlarını kaldırdıklarını söyledi. Erdoğan, “Gençlerimiz bu harçlarla ilgili hep protestolar yapıyorlardı. Şimdi harç diye bir şey kaldı mı? Bunu kaldıran AK Parti iktidarıdır” diye konuştu. Lisans öğrencilerinin kredi-burs desteğini yılbaşı itibarıyla 550 liraya, yüksek lisansta 1100 liraya, doktorada ise 1650 liraya yükselttiklerini bildiren Erdoğan, yurtlarda kalan öğrencilere aylık 420 lira da beslenme yardımı yaptıklarına değindi.

Kanal İstanbul’a karşı çıkanlar projeyi bilmiyor

Türkiye’nin ekonomik ve stratejik gücüne güç katacak Kanal İstanbul Projesi’ni de çok yakında başlatacaklarına dikkati çeken Erdoğan, “Yarım asır önce, ‘Boğaziçi Köprüsü, İstanbul’un başına gelen en büyük felakettir’ diyen zihniyet, şimdi de ‘Kanal İstanbul en büyük felaket’ kampanyası yürütüyor. Aynı zihniyet. Değişen bir şey yok. Üstelik Kanal İstanbul’a karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin aslında ne olduğu konusunda inanın en küçük bir bilgileri de yok. Ne açıkladıkları rakam doğru ne gösterdikleri yerler doğru ne de buranın geçmişte yaşadıkları” dedi. Bu kapsamda boğazlarda yaşanan kazaları anımsatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Boğaz'daki deniz trafiğini engellemek, hukuki, ekonomik ve sosyal olarak mümkün değildir. Tek çare, alternatif bir su yolu inşa etmektir. Üstelik 2011 yılında da milletimize sunduğumuz, taahhüt ettiğimiz bir projedir.”

İzin vermezsek sondaj olmaz

2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda 127 dakika kürsüde kalan Erdoğan, “Yeni yönetim sisteminin en büyük özelliği düzenlemelerin hızlı ve etkin şekilde yapılabilmesine imkan sağlaması. 6 ayda bir sonuçları milletimizle paylaşacağız” dedi. Erdoğan, “Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla DEAŞ balonunu söndürdük ve PKK/PYD üzerinden kurulan oyunları da bozduk. Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama, sondaj ve boru hattı hukuken artık mümkün değildir” diye konuştu.

OYNAT 00:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kanal İstanbul Projesi'ni tüm detaylarıyla anlattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Proje ile ilgili bir şey bilmiyorlar, Marmaray yapılırken de aynı şeyleri söylüyorlardı diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, tüm detaylarıyla 'Kanal İstanbul Projesi'ni anlattı. BiP'te paylaş

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İşte yapılanlar ve hedeflenenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan

* 2019 yılı icraat programlarında yer alan 1451 eylemin 1161’i tamamlandı.

* Sağlık turizmi yoluyla ülkemize gelen hasta sayısı 2019 Kasım sonu itibarıyla yıllık 470 bine ulaştı. Bu sayı önce 750 bine, ardından 1,5 milyona yükseltilecek.

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* Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 öğrenci yurdu hizmete açılacak.

* Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastaneleri açılacak.

* Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak.

* TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde, ilk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A bu yıl tamamlanıp, 2021 yılında uzaya fırlatılacak.

* Demir yollarımızda 2019 yılında 245 milyona yakın yolcu taşındı.

* En fazla 5 yıl içinde acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konuttan her yıl 300 binin dönüşümü sağlanacak.

* 38 ilde millet bahçeleri hizmete sunulacak.

* Yeni Ekonomi Programı’na göre, önümüzdeki 3 yılda istihdam 3,2 milyon kişi artırılarak, 2022’de işsizlik yüzde 9,8’e indirilecek.

* Bu yıl 6,6 milyar lira hayvancılık desteği verilecek. Et ithalatını daha da azaltacak ve 2022’de tamamen sıfırlanacak.

* Kültür ve turizm faaliyetleri 12 aya yayılarak, 75 milyon turist ve 65 milyar dolar gelir hedefine ulaşılacak.

* Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphane hizmete sunulacak.

* Yeni Atatürk Kültür Merkezi’ni 2020 sonuna kadar tamamlanacak.

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* Yeni Ekonomi Programı’nda enflasyon hedefi bu yıl yüzde 8,5, program dönemi sonunda da yüzde 4,9 olacak.

* Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşılacak.

* Bu yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsoloslukları yeniden faaliyete geçecek, Necef ve Kerkük’te de yeni başkonsolosluklar açılacak.

* Avrupa Birliği ile ilişkilerde yeni bir ivme yakalanacak.

* Milli Uzay Programı bu yılın ilk yarısında ilan edilecek.

* 2020’nin ilk 6 ayını kapsayan, 537 eylem uygulamaya alındı.

* Savunmada ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için yerlilik oranını yüzde 20’lerden yüzde 70’lere çıkardık. 2002’de 62 proje yürütülürken bugün sayı 700’e ulaştı.

OYNAT 00:00 ''İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız'' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. Haberleşme uyduları konusuna değinen Erdoğan, ''İlk yerli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı da tamamlayacak ve 2021 yılında uzaya fırlatacağız. Bu projeyle Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri olacak'' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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İnfaz düzenlemesi Meclis’e gelecek

Adalet hizmetlerinde, mevzuattan alt yapıya, ceza infaz kurumlarından yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler katedildiğini belirten Erdoğan, bu konuda pek çok tarihi reform yaptıklarını söyledi. Erdoğan, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesini, hukukun üstünlüğünün temel şartı olarak gördüklerini vurgulayarak, “Yargı Reformu Strateji Belgemizi, 2019 Mayıs’ında milletimizle paylaşmıştık. Belgedeki hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan birinci yargı paketi, yine geçtiğimiz yıl Mecliste kabul edilerek kanunlaştı. Bu düzenlemeyle ceza adaleti sistemine ‘seri muhakeme usulü’ ve ‘basit yargılama’ adı altında iki yeni uygulama da kazandırdık. Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz” dedi.

Diyarbakır anneleri örgütü çözüyor

Terör örgütleriyle mücadelede, tarihin en başarılı neticelerinin kendi dönemlerinde alındığını belirten Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl PKK’ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün ülkemiz içindeki silahlı unsurlarının sayısı kuruluş döneminin dahi altına inmiştir” dedi. Erdoğan, Diyarbakır annelerinin kararlı duruşunun örgüt içindeki çözülmeyi artırdığını vurgulayarak, “Fakat enteresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, dağa kaçırılan evlatlarının resimleriyle orada o dik duruşlarını sürdürürken, bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti yanında yine o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye, kimler vasıtasıyla, nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok enteresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti saati geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir” değerlendirmesinde bulundu.

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Paravanı kaldırın talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün partisinin belediye başkanları toplantısı için genel merkeze geldi. Erdoğan’ın gelişi sırasında daha önce güvenlik gerekçesi ile uygulanan paravan sistemi bu sefer uygulanmadı. Uygulamadaki değişikliğin Erdoğan’ın talimatı ile yapıldığı öğrenildi.

Güvenlik gerekçesi ile Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezi’ne gelişi sırasında kullandığı kapı ile diğer partililerin kullandığı kapı arasına paravan konuluyordu. Erdoğan’ın talimatı ile bu uygulamaya son verildiği öğrenildi. Erdoğan’ın “Partililerle aramıza engel koymayın” dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de acil durumlar ve trafiğin yoğun olduğu zamanlar dışında yolların kesilmemesi ve devlet yöneticilerinin de konvoyları küçültmesi talimatı vermişti. Ayrıca Erdoğan, çakarlı araç konusunda a talimat vermiş ve çakarlı araçlarla ilgili düzenleme yapılmıştı.

Erdoğan’ın bir araya geldiği gençlik alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine de önemli mesajlar verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın gençlere “Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu ve AK Parti’nin yaptığı çalışmaları iyi anlatın” dediği ifade edildi. Erdoğan’ın gençlere özellikle, Suriye’de yaşananları, Libya’daki gelişmeleri akranlarına çok iyi anlatmaları konusunda talimat verdiği ifade edildi.