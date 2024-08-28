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28 Şubat zihniyeti cezasız kalmadı: Başörtülü öğrenciye ayrımcılık sonrası soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir öğrencinin Dünya Diş hekimliği Kongresi'nde görev almak için yaptığı başvurunun, başörtüsü gerekçesiyle reddedilmesine ilişkin "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

18:55 - 28/08/2024 Çarşamba
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç, iddiaya ilişkin,
"Dilara Çiçek'in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedildiği iddiasıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nin 'Nefret ve ayrımcılık' suçunu düzenleyen 122. maddesi uyarınca soruşturma başlatılmıştır."
ifadelerini kullandı.

Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasbetmenin 28 Şubat zihniyeti olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bu zihniyet eski Türkiye'de kalmıştır. Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

28 Şubat zihniyeti İstanbul'da hortladı: Genç öğrenciye başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmedi

Türkiye'de başörtülülere karşı karanlık çağı yaşatan 28 Şubat zihniyeti 2024 yılında yeniden hortladı. İstanbul'da 21 yaşındaki diş hekimliği öğrencisi genç kız, görev almak için başvurduğu 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'ne başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmediği ileri sürüldü. Yaşananların acı verici olduğunu belirten genç öğrenci, "Çalışan ‘FDI başörtülü çalışan istemiyor' cümlesini kurdu. İnanamadık, 2024 yılında bunun yaşanması çok şaşırtıcı." dedi. Olaya ilişkin açıklamada bulunan Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Başkanı Tarık İşmen ise durumun kabul edilemez olduğunu, konuyla ilgili gerekenlerin yapılacağını belirtti.


#Adalet Bakanı
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#Soruşturma
#Yılmaz Tunç
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