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HAKKÂRİ

Hudut kartalları, 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor

3 yıl önce kuruldu: İlk defa görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek dağlarla çevrili İran sınırında bulunan 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde, hudut kartalları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve ilk defa bu yıl kışın da askerin nöbet tuttuğu bölgede Mehmetçik, hem sınırdan gelebilecek terör saldırılarına hem de kaçakçılık olaylarına karşı vatan savunması yapıyor.

Haber Merkezi DHA
Hudut kartalları, 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor.
Hudut kartalları, 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı, 7'inci Hudut Alayı ve 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Aslankaraş üs bölgesi, 3 bin 200 rakımla Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgeleri arasında bulunuyor.

  • 120 kilometrelik Türkiye-İran hududunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünü koruyan Aslankaraş üs bölgesindeki hudut kartalları, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıp, hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.

Mehmetçik, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor. Bölgede uzun geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 10 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor.

  • Burada görev yapan Mehmetçikler, mayıs ayı sonlarına gelinmesine rağmen halen kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının da sadece 4 dereceye ulaşabildiği bölgede gece-gündüz görev yapıyor.

İlk kez görüntülendi

Bu zor şartlara rağmen Aslankaraş'taki Mehmetçikler sorumluluk alanı olan 5 kilometrelik bölgede elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor. Askerin yaşam malzemeleri bile helikopterle götürülüyor. 3 yıl önce kurulan ve ilk kez bu kışın vatan nöbeti tutulan üs bölgesi görüntülendi.

Üs bölgesinde 4 şehit verilmişti

Türkiye'de rakımı en yüksek 5'inci, Yüksekova'nın ise 2'inci yüksek tepesi olan Aslankaraş üs bölgesi, 2016 yılında teröristler tarafından havan atışı ile saldırıya uğradı. 2017 yılında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu Aslankaraş üs bölgesine, saldırıda şehit olan 'Şehit Uzman Çavuş Gökhan Topal' ismi verildi.

Gece görüş, gece termal, MG-3, Uçaksavar, MK-19 (otomotik bombaatar) ve Milli Piyade Tüfeği (MPT) ile her türlü terör unsurları, kaçak göçmenler ve kaçakçılara geçit vermeyen hudut kartalları, sorumluluk bölgelerinde gece gündüz büyük bir mücadele yürütüyor.

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İftarlarını kumanyalarla yapıyorlar

Eli tetikte, gözü hudutta görev yapan hudut kartalları, iftarlarını kumanyalarla açıyor. Sobanın üzerinde ısıtılan kumanyalar, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte sofraya geliyor. Hudut kartalları okunan duanın ardından da oruçlarını açıyor.

'Hudut namustur' ilkesiyle görev yapıyoruz

  • Üs bölgesi komutanı, İran hududunda 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde 'Hudut namustur' ilkesiyle görev yaptıklarını belirterek, "3 yıl önce kurulan üs bölgesinde hududumuzu insan kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinde korumak maksadıyla 7 gün 24 saat görev başındayız. Kanımızın son damlasına kadar bu üs bölgesini koruyacağız" dedi.

Hudut kartalları, 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor
FOTOĞRAF 30
Title
Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı, 7'inci Hudut Alayı ve 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Aslankaraş üs bölgesi, 3 bin 200 rakımla Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgeleri arasında bulunuyor.
Title
120 kilometrelik Türkiye-İran hududunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümünü koruyan Aslankaraş üs bölgesindeki hudut kartalları, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıp, hareketlilik yaşanan bölgeleri ağır silahlarla ateş altına alıyor.
Title
Mehmetçik, sınır hattında bir yandan teröristlerle ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele ederken, bir taraftan da karla, kışla mücadele ediyor.
Title
Bölgede uzun geçen kış aylarında kar kalınlığı yer yer 10 metreyi, hava sıcaklığı ise eksi 35 derecelere kadar düşüyor. Burada görev yapan Mehmetçikler, Mayıs ayı sonlarına gelinmesine rağmen halen kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının da sadece 4 dereceye ulaşabildiği bölgede gece-gündüz görev yapıyor.
Title
Bu zor şartlara rağmen Aslankaraş'taki Mehmetçikler sorumluluk alanı olan 5 kilometrelik bölgede elleri tetikte, gözleri hudutta vatan savunması yapıyor. Kış aylarının zorlu geçtiği üs bölgesine yılın büyük bölümü karayolu ile ulaşım da sağlanamıyor.
Title
Askerin yaşam malzemeleri bile helikopterle götürülüyor. 3 yıl önce kurulan ve ilk kez bu kışın vatan nöbeti tutulan üs bölgesi görüntüledi.
Title
Türkiye'de rakımı en yüksek 5'inci, Yüksekova'nın ise 2'inci yüksek tepesi olan Aslankaraş üs bölgesi, 2016 yılında teröristler tarafından havan atışı ile saldırıya uğradı.
Title
2017 yılında teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu Aslankaraş üs bölgesine, saldırıda şehit olan 'Şehit Uzman Çavuş Gökhan Topal' ismi verildi.
Title
Gece görüş, gece termal, MG-3, Uçaksavar, MK-19 (otomotik bombaatar) ve Milli Piyade Tüfeği (MPT) ile her türlü terör unsurları, kaçak göçmenler ve kaçakçılara geçit vermeyen hudut kartalları, sorumluluk bölgelerinde gece gündüz büyük bir mücadele yürütüyor.
Title
Eli tetikte, gözü hudutta görev yapan hudut kartalları, iftarlarını kumanyalarla açıyor. Sobanın üzerinde ısıtılan kumanyalar, ezan saatinin yaklaşmasıyla birlikte sofraya geliyor. Hudut kartalları okunan duanın ardından da oruçlarını açıyor.
Title
Üs bölgesi komutanı, İran hududunda 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde 'Hudut namustur' ilkesiyle görev yaptıklarını belirterek, 3 yıl önce kurulan üs bölgesinde hududumuzu insan kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinde korumak maksadıyla 7 gün 24 saat görev başındayız. Kanımızın son damlasına kadar bu üs bölgesini koruyacağız dedi.
Title
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Title
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Title
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Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Hudut kartalları, 3 bin 200 rakımda düşmana korku veriyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek dağlarla çevrili İran sınırında bulunan 3 bin 200 rakımlı Aslankaraş üs bölgesinde, hudut kartalları 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve ilk defa bu yıl kışın da askerin nöbet tuttuğu bölgede Mehmetçik, hem sınırdan gelebilecek terör saldırılarına hem de kaçakçılık olaylarına karşı vatan savunması yapıyor.
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