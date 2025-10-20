3 yıldır evinden çıkmayan telefon bağımlısı genç ailelere tavsiyede bulundu: "Küçükken çocuklara telefon vermeyin"

Hatay'da yaklaşık 3 yıl boyunca evinden dışarı çıkmayan ve sanal dünyaya bağımlı hale gelen 24 yaşındaki Barış Özbay, ""Küçükken çocuklara telefon vermeyin, büyüdükten sonra verin" sözleriyle evlatlarının kendisi gibi olmaması için ailelere seslendi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evini kaybeden 50 yaşındaki anne Semra Özbay ve 23 yaşındaki oğlu Barış Özbay, yaşadıkları depremin ardından Defne ilçesinde hayata birlikte tutunuyorlar. Depremde hem evlerini hem yakınlarını kaybeden aile, üç yıldır zorlu bir süreçle mücadele ediyor. Depremin ardından yaşama hevesini kaybeden ve okuduğu üniversiteyi yarıda bırakarak sürekli bilgisayar ve cep telefonuyla oynamaya başlayan Barış Özbay, sanal dünyaya bağımlı hale gelerek hayat hikayesiyle Türkiye’nin dikkatini çekmişti.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın talimatıyla harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Barış’ın yeni hayatına başlamasına yönelik ilk adımı atmıştı. Uzun bir aranın ardından duş alan, tıraş olan ve kişisel bakımları yapılan Barış’ın yaşadığı ev de temizlenerek boyandı. Sağlık kontrolleri yapılan Barış, günde 24 saat dahi telefonla oynayabileceğini belirterek gelecek nesillerin kendisi gibi telefon bağımlısı olmaması için ailelere tavsiyede bulundu.