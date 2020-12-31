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İZMİR

31 Aralık hava durumu raporunda yağış uyarısı: Muğla, İzmir, Balıkesir, Çanakkale hava durumu

Meteoroloji'den dört il için kuvvetli yağış uyarısı

2021 yılına sayılı saatler kala Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre Muğla, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale'de kuvvetli yağış beklenirken ülkenin batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İşte il il hava durumu..

Haber Merkezi AA
31 Aralık 2020 hava durumu
31 Aralık 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, bugün ülkenin batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak öngörülürken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Muğla kıyılarında, akşam saatlerinden sonra İzmir çevreleri ile Balıkesir'in batı ve Çanakkale'nin güneyinde kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve sis ile yer yer buzlanma ve don öngörülüyor.

İL İL HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

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