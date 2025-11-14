Yeni Şafak
35 ilde silah ticareti operasyonu: Erzincan merkezli soruşturmada 9 tutuklama

Erzincan Emniyet Müdürlüğü tarafından, Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında internet tabanlı sosyal medya platformları üzerinden örgütlenerek yasa dışı silah ve patlayıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ülke genelinde planlı ve organize şekilde hareket eden, aralarında referans sistemiyle üye olunan yapılanmanın bulunduğu anlaşılan soruşturma dosyasında toplam 111 şüpheli tespit edildi.

35 ilde eş zamanlı operasyon

Erzincan merkezli olarak 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 99 şüpheli yakalanarak adli işlemleri gerçekleştirildi. Gözaltına alınan kişilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 el bombası, 20 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 5 kuru sıkıdan bozma silah, 4 kuru sıkı silah, 756 fişek (492 tabanca, 168 av tüfeği, 94 kuru sıkı) ele geçirildi.

Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 48 şüpheli hakkında mahkemelerce; 9 kişi tutuklandı, 33 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 kişi savcılıkça serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" açıklamasında bulundu.




