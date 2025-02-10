3’lü Masa PM öncesi buluştu: Konuşulanlar sır kaldı

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu üzerinden haftalardır kriz yaşanan CHP’de Genel Başkan Özgür Özel, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Görüşme dün akşam saat 20.00’de başladı, 2 buçuk saat süren toplantının yeri ise basına duyurulmadı. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırıldığı kaydedildi. Görüşmede krizin kaynağı ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ konusunda ne konuşulduğuna dair ise parti kaynakları sessiz kaldı.