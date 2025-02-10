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3’lü Masa PM öncesi buluştu: Konuşulanlar sır kaldı

3’lü Masa PM öncesi buluştu: Konuşulanlar sır kaldı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0010/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Zirvenin fotoğrafını Genel Başkan Özgür Özel, “Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak” notuyla paylaştı.
Zirvenin fotoğrafını Genel Başkan Özgür Özel, “Birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak” notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu üzerinden haftalardır kriz yaşanan CHP’de Genel Başkan Özgür Özel, dün akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüştü. Görüşme dün akşam saat 20.00’de başladı, 2 buçuk saat süren toplantının yeri ise basına duyurulmadı. Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçim süreci, aday belirleme ve sürecin takviminin masaya yatırıldığı kaydedildi. Görüşmede krizin kaynağı ‘Cumhurbaşkanlığı adaylığı’ konusunda ne konuşulduğuna dair ise parti kaynakları sessiz kaldı.


İMAMOĞLU’NUN İSTEDİĞİ ‘ÖN SEÇİM’ PM’DE OYLANACAK

Bugün CHP Genel Merkezi’nde öğlen saatlerinde Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. PM'nin gündemi, erken seçim stratejileri olacak. PM'de ön seçim yol haritası belirlenecek. CHP lideri Özel, geçtiğimiz haftalarda meclis grup toplantısında CHP’nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 'ön seçim' yapılacağını duyurmuştu. Ön seçime Ekrem İmamoğlu destek verirken, Mansur Yavaş ve önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’ndan destek gelmemişti. Yavaş, "Aday belirlemek için erken" derken, Özel ise "Erken seçimin adayı erken belirlenir" demiş ve yeni bir tartışma konusu gündeme gelmişti.


#politika
#CHP
#Özgür Özel
#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş

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