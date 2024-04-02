46 ilde zehir tacirlerine 'NARKOÇELİK' darbesi: 1 ton uyuşturucu ele geçirildi 250 sokak satıcısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; İzmir, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Kırklareli, Adana, Konya, Aydın, Karaman, Bolu, Çanakkale, Isparta, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Bursa, Kırıkkale, Hatay, Rize, Düzce, Bilecik, Malatya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Trabzon, Tekirdağ, İstanbul, Adıyaman, Aksaray, Denizli, Kahramanmaraş, Yalova, Yozgat, Balıkesir, Mardin, Batman, Gümüşhane ve Eskişehir, Hakkari, Bingöl ve Iğdır'da uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 'Narkoçelik-10' operasyonları düzenlendiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 250 şüphelinin yakalandığını ve 1 ton 19 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;
❌ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;
📌130 kg metamfetamin,
📌Muhtelif miktarda eroin ve
📌1.542 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
📌112 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
📌305 kg skunk,
📌27.5 kg metamfetamin ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
📌35 kg esrar ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
📌992 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
📌14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Hakkari, İstanbul, Van, Malatya, Bingöl, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ ve Iğdır’da düzenlenen "NARKOÇELİK-10” operasyonlarında;
📌245 kg metamfetamin,
📌19 kg eroin,
📌24 kg morfin,
📌11 kg esrar,
📌62 kg skunk ile
📌11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
📌1.5 kg kokain ile
📌6.5 kg bonzai ele geçirildi.
🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.
📌10 kg metamfetamin ele geçirildi.
❌Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;
📌18 kg esrar ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
📌9 kg esrar ele geçirildi.
📌2.803 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
📌1.155 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
📌1.003 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.
📌450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.