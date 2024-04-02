|
Gündem

46 ilde zehir tacirlerine 'NARKOÇELİK' darbesi: 1 ton uyuşturucu ele geçirildi 250 sokak satıcısı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 46 İlde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 9 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik düzenlenen “NARKOÇELİK-10" operasyonlarında; 1 ton 19 Kg. uyuşturucu madde ve 1 Milyon 23 bin adet Uyuşturucu hap ele geçirildi. 250 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Kenan Biter
08:15 - 2/04/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 09:15 - 2/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
46 ildeki Narkoçelik operasyonlarından görüntüler
46 ildeki Narkoçelik operasyonlarından görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; İzmir, Ankara, Antalya, Samsun, Mersin, Kırklareli, Adana, Konya, Aydın, Karaman, Bolu, Çanakkale, Isparta, Van, Osmaniye, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gaziantep, Kocaeli, Muğla, Şanlıurfa, Bursa, Kırıkkale, Hatay, Rize, Düzce, Bilecik, Malatya, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Trabzon, Tekirdağ, İstanbul, Adıyaman, Aksaray, Denizli, Kahramanmaraş, Yalova, Yozgat, Balıkesir, Mardin, Batman, Gümüşhane ve Eskişehir, Hakkari, Bingöl ve Iğdır'da uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 'Narkoçelik-10' operasyonları düzenlendiğini belirtti.


Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 250 şüphelinin yakalandığını ve 1 ton 19 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.


Bakan Yerlikaya'nın operasyonlara ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;


❌ İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌130 kg metamfetamin,

📌Muhtelif miktarda eroin ve

📌1.542 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌112 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌305 kg skunk,

📌27.5 kg metamfetamin ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌35 kg esrar ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌992 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

📌14 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Hakkari, İstanbul, Van, Malatya, Bingöl, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ ve Iğdır’da düzenlenen "NARKOÇELİK-10” operasyonlarında;


Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan 4 ayrı operasyonda;

📌245 kg metamfetamin,

📌19 kg eroin,

📌24 kg morfin,

📌11 kg esrar,

📌62 kg skunk ile

📌11 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1.5 kg kokain ile

📌6.5 kg bonzai ele geçirildi.

🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.


Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

📌10 kg metamfetamin ele geçirildi.


❌Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌18 kg esrar ele geçirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda;

📌9 kg esrar ele geçirildi.


Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌2.803 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔2️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1.155 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔1️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌1.003 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔3️⃣ Zehir Taciri yakalandı.


Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

📌450 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

🚔5️⃣ Sokak Satıcısı yakalandı.

#NARKOÇELİK-10 operasyonları
#Uyuşturucu operasyonu
#Zehir taciri
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: Bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı: 2 ila 5 Nisan arasında ödemeler tamamlanacak