5 günlük bebeğe kuvözde şiddet skandalı: Cani hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş’ta, henüz 5 günlükken hastanede gördüğü tedavi sırasında hemşire şiddetine maruz kalarak ömür boyu bedensel ve zihinsel engelli hale gelen Deniz Esin Bozoklar’ın davasında, olayın vahametini gözler önüne seren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Bebeği darp ettiği iddiasıyla yargılanan cani hemşire tutuklandı.

Kan donduran görüntüler dava dosyasında

Ailenin, çocuklarının durumunu yıllarca tıbbi bir komplikasyon sanırken olaydan 3 yıl sonra tesadüfen gerçeği öğrendiği bu kan donduran olayda, hemşire Hazel Dırık B.'nin 14 dakika boyunca bebeğe uyguladığı şiddet anları ve avukatın "vahşet" olarak nitelendirdiği görüntüler dosyaya girdi.

Korkunç olay, 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi.

5 günlük bebeğe 14 dakikalık şiddet

Sema Bozoklar, doğum için gittiği hastanede kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınacaktı. Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca korkunç bir işkence uyguladı. Ağlayan bebeğin başına vurdu, bacağını sıktı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı.

Sonrasında başka bir hemşire kontrole gittiğinde Deniz Esin'in bacağının kırık olduğunu fark etti. Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şiddet ortaya çıktı.

"Engelli doğdu" denip aileye teslim edildi

Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi. Çift, şiddetten habersiz kızlarını alarak evlerine döndü. Bu süreçte hemşirenin görevine son verildi. Kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük şok yaşadı. e-Devlet’ten dava gününe ait mesaj gelince kızlarının hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldığını öğrendiler.

Cani hemşire tutuklandı

Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında üniversite hastanesinde bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire tutuklandı.

Bakan Tunç: Kayda geçen görüntüler asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu hemşirenin yargılamasının devam ettiğini belirterek, “Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir” ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi:

"Kahramanmaraş’ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde, savunmasız bir bebeğe yönelik hemşire tarafından uygulanan şiddetin görüntüleri vicdanları yaralamıştır. Yaşamı korumakla yükümlü bir kişinin, en korunmasız bir cana zarar vermesi yalnızca bireysel bir suç değildir. İnsanlığa ve mesleki etik değerlere karşı işlenmiş ağır bir ihlaldir.

Bebeği yaraladığı iddiasıyla hemşirenin Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen ve asla kabul edilemeyecek bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir."



