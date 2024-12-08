5 testi çöz kariyerini planla

Uzmanların 3 yıllık çalışmasıyla hazırlanan uygulamadaki testler sayesinde gençler, ‘en uygun üniversite’, ‘en uygun meslek’, ‘kişiliğine en uygun öğrenme stratejileri’ ‘kişiliğinize en uygun geliştirilebilecek yönler’ sorularına cevap bulacak. Verilen cevaplara göre soru sayısının şekillendiği testlerin sonunda gençlere bir rapor sunulacak. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Gençlerimizin bu testleri yapmaları, yol haritalarının belirlenmesi ve hayata hazırlanmaları bakımından faydalı olacaktır" dedi.