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5 testi çöz kariyerini planla

5 testi çöz kariyerini planla

Mehmet Güney
04:008/12/2024, Pazar
G: 8/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlere mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı sağlamak amacıyla e-rehberlik sistemini uygulamaya aldı.

5 aşamalı yapay zeka destekli test çalışmasını bitiren bakanlık ‘Kişilik, İlgi, Yetenek, Mesleki Değer ve Mesleki Beceri’ testlerini gençlerin kullanımına açtı.


'EN UYGUN ÜNİVERSİTE'

Uzmanların 3 yıllık çalışmasıyla hazırlanan uygulamadaki testler sayesinde gençler, ‘en uygun üniversite’, ‘en uygun meslek’, ‘kişiliğine en uygun öğrenme stratejileri’ ‘kişiliğinize en uygun geliştirilebilecek yönler’ sorularına cevap bulacak. Verilen cevaplara göre soru sayısının şekillendiği testlerin sonunda gençlere bir rapor sunulacak. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, "Gençlerimizin bu testleri yapmaları, yol haritalarının belirlenmesi ve hayata hazırlanmaları bakımından faydalı olacaktır" dedi.


#genç
#kariyer
#Gençlik ve Spor Bakanlığı

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