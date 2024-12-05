Avrupa ölüyor: Kariyer planları ülkeleri krize soktu çalıştıracak genç bulamayacaklar

Oxford Üniversitesi'nden demograf, Profesör Melinda Mills, Telegraph'a verdiği röportajda, eğitimli kadınların kariyer yapma planları dahilinde çocuk yapmayı 30'lu yaşlara ertelediğini, bu durumun ise biyolojik olarak çok çocuklu bir anne olma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, "Biyolojik olarak daha geç yaşta çocuk sahibi olmaya başladığınızda, birçok çocuk sahibi olabilirsiniz ancak bu yaşta başlamak birden fazla çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor" diyen Melinda Mills, "Zamanı tükenen insanlar bunun farkına varıyor." diyerek geç yaşta anne olan kadınların pişmanlığını ifade etti.