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Avrupa ölüyor: Kariyer planları ülkeleri krize soktu çalıştıracak genç bulamayacaklar

Avrupa ölüyor: Kariyer planları ülkeleri krize soktu çalıştıracak genç bulamayacaklar

Seda Ekinci
12:165/12/2024, Perşembe
G: 5/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Avrupa Birliği ülkelerinde doğum oranları son 63 yılın en düşük seviyesine düştü.
Avrupa Birliği ülkelerinde doğum oranları son 63 yılın en düşük seviyesine düştü.

AB'de canlı doğum sayısı 1961'den bu yana ilk kez 4 milyonun altına düşerek dünyadaki en düşük doğurganlık seviyesine ulaştı. 2023 yılında Blok'taki 27 ülkede sadece 3,67 milyon bebek doğdu. Bu durum 'nüfus azlığı' korkularını beraberinde getirirken uzmanlar kariyer yapmak isteyen birçok kadının çocuk sahibi olmayı 30'lu yaşlarının ortalarına ertelediğini ve bunun biyolojik olarak, daha az çocuk oranına neden olduğunu ifade etti. Yeni veriler, kıta genelindeki korkunç nüfus düşüşlerini ortaya koydu. Yetkililer bu düşüşlerin gelecek nesilleri felçli bir ekonomide yaşamaya mahkum edeceğinden, ülkelerin göçe bağımlı olacağından, çalışacak, vergi ödeyecek ve yaşlılara bakacak genç insan bulamayacağından endişeli.

Avrupa Birliği'nde geçen yıl meydana gelen doğum oranlarının tüm zamanların en düşük seviyesine inmesi “nüfus azlığı” korkularını beraberinde getirdi.
Bloktaki 27 ülkede, 2023 yılında sadece 3,67 milyon bebek dünyaya geldi. Bu sayı, 2022 yılına kıyasla yüzde 5,5'lik bir düşüşü gösterirken,
ortaya çıkan oranlar 1961 yılından bu yana yaşanan en büyük düşüşe işaret etti.
Avrupa Birliği'nde doğumlar 1961'den beri en düşük seviyede

'Kariyer planları için anne olmayı erteliyorlar'

Oxford Üniversitesi'nden demograf, Profesör Melinda Mills, Telegraph'a verdiği röportajda, eğitimli kadınların kariyer yapma planları dahilinde çocuk yapmayı 30'lu yaşlara ertelediğini, bu durumun ise biyolojik olarak çok çocuklu bir anne olma ihtimalini düşürdüğünü ifade etti. Ayrıca, "Biyolojik olarak daha geç yaşta çocuk sahibi olmaya başladığınızda, birçok çocuk sahibi olabilirsiniz ancak bu yaşta başlamak birden fazla çocuk sahibi olmayı zorlaştırıyor" diyen Melinda Mills, "Zamanı tükenen insanlar bunun farkına varıyor." diyerek geç yaşta anne olan kadınların pişmanlığını ifade etti.

Bazılarına göre İngiltere'nin kırılgan ekonomisi ve hayat pahalılığı krizi de insanları çocuk sahibi olmaktan alıkoyarken, bazıları ise, çocuk sahibi olarak karbon ayak izlerini daha da kötüleştireceklerinden veya çocuklarının iklim değişikliği nedeniyle kasvetli bir geleceğe sahip olacağından korkan insanlarla birlikte çevreye atıfta bulunuyor.


Nüfus çöküşünü tetikleyebilir

Doğum oranlarındaki düşüş, uzmanların batı ekonomilerini felce uğratacağına inandıkları “nüfus çöküşü” ve "kıyamet günü" uyarılarını tetikledi.

Çalıştıracak genç nüfus bulamayacaklar

Demografi uzmanları, İngiltere ve ABD'deki yıkıcı sonuçlardan kaçınmak için göçün gerekli olacağı uyarısında bulundu. Aksi takdirde, sürekli azalan doğum oranı, çalışacak, vergi ödeyecek ve yaşlılara bakacak çok az sayıda genç insanla baş başa bırakabilir.

Doğum oranları hızla düşüyor

Romanya'nın ardından doğum oranlarına bir önceki yıla göre en büyük düşüşü yaşayan ülkeler şu şekilde;

  • Polonya (yüzde 10,7)
  • Çekya (yüzde 10)
  • Letonya (yüzde 9,2)
  • Slovakya (yüzde 7,7)

Fransa ve Almanya gibi zengin AB ülkelerinde de önemli düşüşler yaşandı.

Sadece beş ülkede artış görüldü

Toplam doğumlarda artış görülen ülkeler şu şekilde;
  • Malta (yüzde 3,6)
  • Portekiz (yüzde 2,4)
  • Bulgaristan (yüzde 1,1)
  • Kıbrıs (yüzde 1)
  • İrlanda (yüzde 0,5)


#AB
#Doğum oranı
#nüfus azalışı

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