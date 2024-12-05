Avrupa ölüyor: Kariyer planları ülkeleri krize soktu çalıştıracak genç bulamayacaklar

AB'de canlı doğum sayısı 1961'den bu yana ilk kez 4 milyonun altına düşerek dünyadaki en düşük doğurganlık seviyesine ulaştı. 2023 yılında Blok'taki 27 ülkede sadece 3,67 milyon bebek doğdu. Bu durum 'nüfus azlığı' korkularını beraberinde getirirken uzmanlar kariyer yapmak isteyen birçok kadının çocuk sahibi olmayı 30'lu yaşlarının ortalarına ertelediğini ve bunun biyolojik olarak, daha az çocuk oranına neden olduğunu ifade etti. Yeni veriler, kıta genelindeki korkunç nüfus düşüşlerini ortaya koydu. Yetkililer bu düşüşlerin gelecek nesilleri felçli bir ekonomide yaşamaya mahkum edeceğinden, ülkelerin göçe bağımlı olacağından, çalışacak, vergi ödeyecek ve yaşlılara bakacak genç insan bulamayacağından endişeli.
'Kariyer planları için anne olmayı erteliyorlar'
Bazılarına göre İngiltere'nin kırılgan ekonomisi ve hayat pahalılığı krizi de insanları çocuk sahibi olmaktan alıkoyarken, bazıları ise, çocuk sahibi olarak karbon ayak izlerini daha da kötüleştireceklerinden veya çocuklarının iklim değişikliği nedeniyle kasvetli bir geleceğe sahip olacağından korkan insanlarla birlikte çevreye atıfta bulunuyor.
Nüfus çöküşünü tetikleyebilir
Çalıştıracak genç nüfus bulamayacaklar
Doğum oranları hızla düşüyor
Romanya'nın ardından doğum oranlarına bir önceki yıla göre en büyük düşüşü yaşayan ülkeler şu şekilde;
- Polonya (yüzde 10,7)
- Çekya (yüzde 10)
- Letonya (yüzde 9,2)
- Slovakya (yüzde 7,7)
Fransa ve Almanya gibi zengin AB ülkelerinde de önemli düşüşler yaşandı.
Sadece beş ülkede artış görüldü
- Malta (yüzde 3,6)
- Portekiz (yüzde 2,4)
- Bulgaristan (yüzde 1,1)
- Kıbrıs (yüzde 1)
- İrlanda (yüzde 0,5)