50. buluşma İstanbul’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerin ardından muhtarlarla ilk buluşmasını İstanbul’da gerçekleştirecek. Erdoğan daha önceki dönemde cumhurbaşkanı seçilmesi sonrasında bugüne kadar 49 defa muhtarlar ile bir araya geldi. Erdoğan, bu toplantılarda yaklaşık 25 bin muhtarı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı. İlk buluşma 27 Ocak 2015 tarihinde gerçekleşti.
İPTALİN GEREKÇESİNİ ANLATACAK
- Erdoğan, İstanbul’daki düzenlenecek iftarda 31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan muhtar olarak çıkan isimlerle İstanbul’da bir araya gelecek. İftara İstanbul’un 39 ilçesinden muhtarlar katılacak. İftarda Erdoğan’ın İstanbul seçiminin neden iptal edildiğini rakamlarla bir kez daha anlatması bekleniyor. İstanbul’daki usulsüzlükler tek tek ortaya konulacak. Erdoğan’ın önümüzdeki dönemde muhtarlık seçimlerine ilişkin de ipuçları vermesi bekleniyor. En son seçimde muhtarlık seçimleri için adres taşımalar gündeme gelmişti.