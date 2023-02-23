50 saat annesiyle birlikte bekledi

Hatay'da yardımseverlerin dağıttığı çikolatalı gofreti başkasına verilmesi için "onlara da kısmet olsun" sözleriyle geri çeviren dokuz yaşındaki depremzede Muhammed İnan Türkmen, örnek davranışıyla ailesine sevinç yaşattı. Türkmen'in annesi, "İnsanlara yardım etmesi, merhametli, yardımsever olması, böyle bir temeli öğretmeniyle, çevredeki insanlarla, annesiyle, babasıyla aşıladığımız için de çok gururlandım" ifadelerini kullandı. Türkmen, "Başkalarına kalmazsa diye düşündüm. Bana zaten oyuncak araba vermişlerdi. Bir tane yeter dedim. Çikolata arkadaşlıktan önemli mi?" şeklinde konuştu.