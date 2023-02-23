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50 saat annesiyle birlikte bekledi

Antakya'da enkazdan çıkabilecek durumdayken, sırf annesine destek olabilmek için 50 saat molozların altında bekleyen Fikret Dadük, o dakikaları anlattı: “Annemin ayağının üstüne kolon düşmüştü, ayağı parçalanmıştı. O can acısıyla saatlerin nasıl geçtiğini ancak annemi enkazdan çıkarınca anladım. Çevredeki vatandaşların desteğiyle annemi kurtardık.”

Saliha Engin
Saliha Engin
Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden sonra önemli ölçüde yıkım yaşayan Hatay, birbirinden kıymetli insan hikayelerine sahne oluyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden sonra önemli ölçüde yıkım yaşayan Hatay, birbirinden kıymetli insan hikayelerine sahne oluyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerden sonra önemli ölçüde yıkım yaşayan Hatay, birbirinden kıymetli insan hikayelerine sahne oluyor. Bu hikayelerden biri ise Antakya’ya bağlı Küçükdalyan Mahallesi’nde yaşandı. 7.4’lük depremin ardından Güven Sokak’taki evi yerle bir olan 58 yaşındaki Silvani Dadük, enkaz altında kaldı. Yaklaşık 50 saat boyunca devasa kirişlerin altında yaşam savaşı veren Dadük’e o saatlerde oğlu Fikret Dadük eşlik etti. Enkazdan çıkabilecek durumdayken, sırf annesine destek olabilmek için molozların altında bekleyen Fikret Dadük, o dakikaları anlattı: “Annemin ayağının üstüne kolon düşmüştü, ayağı parçalanmıştı. O can acısıyla saatlerin nasıl geçtiğini ancak annemi enkazdan çıkarınca anladım. Çevredeki vatandaşların desteğiyle annemi kurtardık. Bacağı kesildi ama sağlık durumu şimdi iyi.”


#Deprem
#Hatay
#Enkaz
1 saat önce
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50 saat annesiyle birlikte bekledi
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